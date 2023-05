Cupgull, hus med basseng og en kultur som overrasker. Men én ting plager Kjetil Haug

Burvokteren forlot Vålerenga til fordel for det franske Ligue 1-laget Toulouse i fjor sommer. Haug har vært fast inventar mellom stengene i cupen, og hjalp laget til en knallsterk cuptriumf mot Nantes (5-1) på mektige Stade de France i slutten av april.

– En fantastisk opplevelse foran nesten 80.000 tilskuere. Nantes har slitt i serien, men det er ikke et dårlig lag. Jeg kjente på nervene at det var noe ekstra før kampen. Men da oppvarmingen startet, var nervene borte. Og det var bare å nyte det da vi gikk opp i 3-0 og 4-0, sier Haug til Dagsavisen.

Tom Rapnouil og Kjetil Haug slapp jubelen løs da sluttsignalet lød i cupfinalen. (Aurelien Morissard/AP)

I serien derimot, har han vært benket til fordel for førstekeeper Maxime Dupe.

– Sportslig har det har gått litt opp og ned siden jeg forlot Vålerenga. Dupe har stått veldig bra i serien, og dermed har ikke treneren hatt noen grunn til å bytte. Men jeg har fått tilbakemeldinger på at de er fornøyd med det jeg har gjort i cupen og på treningsfeltet, forklarer Haug.

– Kommer ikke til å løpe til klubbpresidenten

Dupes kontrakt med Toulouse, som ser ut til å berge plassen i øverste divisjon, utløper til sommeren. Haug venter spent på en avklaring.

– Det er litt opp til ham om hva som skjer videre. Blir han i Toulouse, får jeg snakke med klubben om det.

– Har du fått noen indikasjoner?

– Jeg skulle ønske det, men jeg vet veldig lite. Jeg må bare jobbe så hardt som mulig og gripe sjansen hvis den kommer.

– Hva gjør du hvis Dupe blir værende?

– Det er ikke slik at jeg kommer til å løpe til klubbpresidenten og be om å få forlate klubben. Men da må jeg begynne å tenke litt. Signerer Dupe en ny kontrakt her, kan jo det tyde på at klubben vil bruke ham. Og jeg er ikke interessert i et år til med lite spilletid i serien, poengterer Haug.

Få bagetter og croissanter

– Hva med en retur til Norge?

– Det er aldri uaktuelt, det. Men det er samtidig ikke det første stedet jeg ser mot. Jeg avsluttet med en opptur i VIF, og kom meg ut igjen. Så jeg ønsker helst å bli værende i utlandet så lenge som mulig. Men uaktuelt er det aldri.

Der det har variert for Haug på banen i Frankrike, har det gått strålende i garderoben og utenfor fotballen.

– Det fungerer veldig bra her. Toulouse er en fantastisk fin by, både jeg og kona trives veldig her. Det er en passe stor by også. Vi har en fin leilighet her, og til sommeren flytter vi inn i hus med hage og basseng. Det blir bra. Man kan ikke klage på Sør-Frankrike, hus med fin hage og basseng og 35 grader ute på sommeren, sier keeperen humrende.

– Blir det bagetter og franske pannekaker hver dag?

– He-he-he. Man skulle kanskje tro at det ble croissanter og sånt hver dag, ja. Men det blir overraskende lite av det, altså, sier 24-åringen.

– Hvordan er det med franskkunnskapene, forresten?

– Det begynner å komme seg. Jeg har et par fransktimer i uken, så jeg begynner å forstå en god del. Men det er fortsatt vanskelig å prate, sier han og ler.

Sammensveiset Toulouse-mannskap

Haug beretter om et avslappende liv utenfor banen.

– Etter trening tar vi oss gjerne en tur med hunden eller en tur inn i byen. Det er likt Norge i så måte.

Tidligere VIF-keeper Kjetil Haug feirer med pokalen etter at han hjalp Toulouse sikre seg cupgull i finalen mot Nantes i april. (Kjetil Haug / Instagram)

Dét er tilfellet også når det gjelder garderobekultur.

– Miljøet er overraskende bra her. Man har jo hørt mange historier om norske spilleres møte med utlandet, at det er tøffere når man kommer ut. Jeg har jo selv vært i utlandet tidligere, sier Haug, som var flere år i Manchester Citys ungdomsakademi.

– Men hvis jeg skal sammenligne, så er miljøet her i Toulouse veldig likt som i Norge. Det er en fin og tett gjeng. Det er en god del sosiale ting i regi av laget, men vi er også flere som finner på ting sammen utenfor fotballen, tilføyer burvokteren.

Følger med på Vålerenga

Haug er klar på at han har et blikk på gamle lagkamerater i VIF.

– Jeg følger fortsatt med når jeg kan, ja. Vålerenga har ikke akkurat fått en pangstart, og var uheldige i derbyet mot Lillestrøm, men fikk heldigvis en sterk seier på Lerkendal nå sist. Det lover bra, sier Toulouse-keeperen.

Han røper at det ikke blir noe ferie hjemme i Norge med det første, til tross for at sesongslutt nærmer seg. Han og kona Mori har andre planer.

– Vi giftet oss i desember, så snart blir det bryllupsreise til Japan i to uker. Så ferien går til det, sier Kjetil Haug.

