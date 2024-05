Trumps ferske Nato-skyts: – Hvorfor skal vi betale?

I februar uttalte Donald Trump at han ikke vil forsvare Nato-allierte hvis de ikke «har betalt regningen», skulle de bli angrepet av Russland – hvis Trump igjen blir president i USA etter valget 5. november. Ekspresidenten uttalte sågar at Vladimir Putin og Kreml kan gjøre «hva faen de vil» mot land som ikke betaler nok i alliansen.

Uttalelsene skapte sterke reaksjoner blant eksperter og statsledere verden rundt. Sittende president Joe Biden kalte utspillet «uakseptabelt» i sin tale til Kongressen i USA.

Men i et ferskt intervju med Time gjentar Trump budskapet, og forsikrer at utspillet i februar ikke ble feiltolket.

– Hvis du ikke betaler, er du på egen hånd, sier han til magasinet.

Ber Europa legge mer penger på bordet til Ukraina

Trump har lenge krevd at europeiske Nato-land hever prosentgrensen av BNP som skal brukes på forsvar. Den er foreløpig på 2 prosent. Eksperter og politikere har spekulert i at Ukraina-støtten fra USA kan tørke ut hvis Trump vinner valget, og ekspresidenten kommenterer den påstanden på følgende vis:

– Jeg gir ikke noe med mindre Europa bidrar med mer. Hvorfor skal vi betale? Europa påvirkes mye mer enn oss. Vi har et hav mellom oss (og krigen). Det har ikke de, sier Trump.

Nylig skrev ekspresidenten følgende på sin egen plattform Truth Social:

– Hvorfor kan ikke Europa bidra med like mye som USA for å gi den hjelpen landet så desperat trenger? Alle er enige om at ukrainsk styrke og overlevelse burde være viktigere for Europa enn for oss. Men det er også viktig for oss, hamret den tidligere president og avsluttet innlegget med EUROPA, FÅ OPP FARTEN!

EU-topp Charles Michel har fyrt tilbake mot Donald Trumps påstander. (KENZO TRIBOUILLARD/AFP)

EU har tatt til motmæle mot Trumps kritikk. EUs rådspresident Charles Michel ba nylig Trump om å sette seg inn i de faktiske forhold og sjekke tallenes tale, ifølge NTB.

– La oss få tallene på bordet. Og de viser at EUs bidrag til Ukraina er på 143 milliarder euro, skrev Michel på X.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Slik er han bak kulissene (+)

Ekspert: – Donald Trump forteller oss noe her

Russland- og Ukraina-ekspert Fiona Hill, som selv var rådgiver under Donald Trump i hans presidentperiode i 2016-2020, har tidligere kommentert hva som trolig ligger bak Trumps utspill.

– Donald Trump forteller oss noe her, og vi har sett en rekke eksempler på det før. Tidligere har han riktignok ikke sagt rett ut at Russland kan få gjøre som de vil, men han har konstant påstått at de europeiske Nato-landene har «svindlet» USA ved å ikke bruke nok penger på forsvar, sa Hill til Dagsavisen i februar.

Russland- og Ukraina-ekspert Fiona Hill var tidligere rådgiver for Donald Trump i Det hvite hus. (DANIEL TENGS)

Da Donald Trump var president, tenkte han konstant på hvor mye penger Tyskland brukte, hvor mye Japan brukte, hvor mye Sør-Korea brukte, og så videre. Så det er ikke bare USAs allierte i Nato det dreier seg om, fortalte hun.

– Trump har et veldig forretningsmessig syn på verden. Han ser på en måte på deler av Europa som et sameie – og på seg selv som huseieren der. «Hvis du ikke betaler, får du ikke beskyttelse». Det er akkurat den måten han tenker på, ifølge Fiona Hill, som har hatt et kjølig forhold til ekspresidenten etter at tiden som rådgiver hos ham var over.

Les også: Trump og Robert Kennedy Jr. i ordkrig: – Kom deg ut av bunkeren din

Les også: General om Putins krig: – Russland mangler det som skal til

Les også: Putin har fått nok. Nå bygger han «jernvei» i Ukraina

---

Fakta om Donald Trump

Donald John Trump (77), født 14. juni 1946 i Queens i New York.

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap.

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania.

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. Tapte valget i 2020 mot Joe Biden, og har siden hevdet at valget ble «stjålet» fra ham.

Forsøker å bli president på nytt som Republikanernes kandidat.

(Kilde: NTB)

Donald J. Trump. (POOL/AFP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen