Førstemann som gikk fra VIF til LSK: - Vi måtte jo hjælpe r’em

– Jeg tror jeg har snakket om dette hvert eneste år siden 1976, det forfølger meg, gliser Rune Hansen når han ankommer Dagsavisens podkast-studio for å snakke om hvordan den sterke rivaliseringen mellom Vålerenga og Lillestrøm begynte.

Du skal ikke google mye før du finner svaret. Og svaret er Rune Hansen.

Det kunne også vært Ivar Hoff. Han var nok medskyldig. Vi inviterte han også, men han befinner seg i Spania.

Rune Hansen er i dag styreleder og fungerende markedssjef i Vålerenga Fotball, som har ansvaret for elite kvinnelaget og breddeavdelingen. (Aslak Borgersrud)

For dette var tida da Lillestrøm og Ivar Hoff og hans kamerater fant på noe helt nytt i norsk fotball. Klarer vi ikke å skape et godt nok lag sjøl, kjøper vi spillere fra konkurrentene.

