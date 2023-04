Tidligere Vålerenga-keeper Kjetil Haug ble fransk cupmester

Den tidligere Vålerenga-keeperen med en fortid i Manchester Citys akademi har ikke spilt en eneste seriekamp for Toulouse denne sesongen, men han har vært klubbens faste keeper i cupen og har gjort sine saker ypperlig.

Lørdag fikk laget hans en drømmestart. Midtstopper Logan Costa, som i likhet med Haug har spilt nesten bare cupkamper, scoret to ganger på dødball før det var spilt ti minutter. Da kampen var litt over en halvtime gammel hadde spissen Thijs Dallinga også blitt tomålsscorer og lagt på til 4-0.

Haug så en stund ut til å skulle holde nullen, men kvarteret før slutt fikk Nantes straffespark da stopper Rasmus Nicolaisen felte Fabien Centonze. Ludovic Blas ventet ut den norske keeperen og skjøt i det tomme hjørnet.

Første på 66 år

Det gjorde ikke mye, for Zakaria Aboukhlal la på til 5-1 noen minutter senere. Han slukket ethvert håp motstanderen måtte ha om en sluttspurt.

Haug var ikke eneste nordmann som ble cupmester lørdag, men Warren Kamanzi ble sittende på benken.

Toulouse er cupmester for annen gang i klubbens historie. Den første var i 1957.

Et skår i gleden for Toulouse er at klubben kan bli nektet europacupspillet den kvalifiserte seg til med cuptriumfen. Det skjer dersom Milan kvalifiserer seg til mesterligaen eller europaligaen. De to klubbene er eid av det samme amerikanske selskapet, og Uefa tillater ikke klubber med samme eier å delta i samme turneringer.

Hilste i tunnelen

Før kampen hilste Frankrikes president Emmanuel Macron på spillerne i spillertunnelen for å unngå faren for massiv buing fra tribunen. Bakgrunnen er den svært upopulære pensjonsreformen som har utløst tre måneder med streiker og demonstrasjoner.

Lokale myndigheter ville først forby politiske markeringer i forbindelse med cupfinalen, men justisdepartementet opphevet den avgjørelsen.

