Bekreftet: Vålerenga-keeper Haug klar for Toulouse

Oslo-klubben bekrefter overgangen på sitt nettsted tirsdag.

24-åringen tok over som Vålerenga-keeper etter at Kristoffer Klaesson gikk til Leeds i juli 2021. Nå er det Haug som får oppfylt utenlandsdrømmen.

Han har signert en treårskontrakt.

– Det er en fantastisk mulighet som enhver fotballspiller drømmer om. Det er synd å skulle forlate denne fantastiske klubben, og ikke minst supporterne som har hjulpet meg og stått bak meg på veien. De har gjort det enkelt for meg å prestere, og det har nå blitt betalt med en overgang til Toulouse, sier Haug.

Må på keeperjakt

Vålerengas mangeårige keepertrener Gjermund Østby gleder seg over eventyret eleven nå tar fatt på.

– Det er en fantastisk mulighet for Kjetil, og er takket være iherdig jobbing. Han har ikke stått over en eneste treningsøkt siden han kom hit i 2020, og nå skal han spille mot Messi & co. Det er utrolig morsomt, sier Østby.

Mandag var Haug på medisinsk sjekk i Frankrike, etter å ha spilt for Vålerenga mot Odd søndag. Han kom til Vålerenga fra Sogndal i 2020, og siden den gang har sisteskansen voktet buret 34 ganger i serie og cup.

Vålerenga gikk på sin sjuende strake kamp uten seier søndag. Laget ligger på 14.-plass i Eliteserien med 12 kamper spilt.

Som følge av Haugs exit står Oslo-klubben igjen med keeperungguttene Magnus Sjøeng og Storm Strand-Kolbjørnsen i A-stallen. Sportssjef Joacim Jönsson har varslet at laget prøver å sikre seg et nytt førstevalg.

Rykket opp

Toulouse rykket opp til den franske toppserien sist sesong. Franskmannen Philippe Montanier er klubbens trener. Haug håper å overbevise ham fra start av.

– Ambisjonene er å spille, og å gå rett inn som førstekeeper. Jeg har sittet nok på benken de siste fire-fem årene, så planen er å gjøre akkurat det samme som jeg gjorde her bare fra start av, sier han.

Ruben Gabrielsen spilte for Toulouse inntil for kort tid siden. Han forlot tidligere i år den franske klubben til fordel for spill i Austin FC i USA.

