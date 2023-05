Vålerenga knuste rivalen: – Vi viser hva som bor i oss

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Etter mandagens dramatiske herreoppgjør var det onsdag kveld damenes tur. Det var bare ett lag på banen denne gangen, gjestene så nesten ut til å ha gitt opp ved pause etter å ha sluppet inn to mål på hjørnespark. De siste 45 var nesten en lang bearbeiding av gjestene på offensiv banehalvdel.

– Jeg syns vi har vært litt ujevne i starten, men dette var 90 sammenhengende gode minutter. Vi viser hva som bor i oss. Det er gode angrep og bra presspill. Vi viser mye av det vi har jobbet hardt for å oppnå, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Vålerenga tok kanarifuglene tre ganger på hjørnespark. Det betyr at LSK har sluppet inn fire av fem baklengsmål denne sesongen nettopp etter slike situasjoner.

– I fjor var vi svake på offensive dødballer, så det er noe vi har jobbet med for å forbedre. Vi har ikke fått den uttellingen som vi får i dag tidligere, for i dag var det full klaff på hjørnesparkene, sier Lexerød.

– Får dem ned på jorda

I tillegg leverte Vålerenga flere utsøkte angrep utover i den andre omgangen. Karina Sæviks andre scoring kom etter noen fantastiske kombinasjoner. - Det målet er veldig flott. Det er et eksempel på hva som bor i oss, sier Lexerød.

Andrine Tomter fant Janni Thomsen fra dypet, dansken fant Sævik med en volleyassist og på førstetouchen dunket Toppseriens toppscorer ballen i lengste hjørnet.

– Jeg får et veldig godt treff på ballen. Det får jeg når jeg ikke rekker å tenke, bare skyter, sier målscoreren til Dagsavisen. Hun hadde bandasje rundt ankelen i intervjusonen etter kamp, men tror og håper hun vil være klar til helgen.

Denne runden utviklet seg til å bli meget gunstig for Vålerenga ettersom de slo en rival samtidig som Brann og Rosenborg avga poeng. Tre poeng i kveld betyr derfor både tabelltopp og tre poengs luke ned til Rosenborg. Brann er hele åtte poeng bak. - Det er aldri feil å være i toppen. Samtidig viser denne rundens resultater at alt er mulig, sier Sævik.

Vålerengas målforskjell er også på smårike 20 pluss. Det er imponerende etter bare syv kamper. I snitt har laget scoret 3,9 mål i hver kamp denne sesongen.

– Jeg hørte før kampen at de bare hadde et baklengsmål. Det gjør det enda deiligere å score fire på dem i dag og få dem ned på jorda, sier Sævik.

VIF hadde full kontroll mot LSK Kvinner onsdag. (Oskar Wikestad)

Tok LSK på svakheten

Onsdag var spørsmålet om scoringssnittet ville opprettholdes mot laget som har sluppet inn færrest hittil i sesongen. Først i forrige runde slapp LSK og landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand inn sitt første baklengsmål, etter hjørnespark mot Røa. Og i dag var også hjørnespark den store svakheten i de gule og sorte. Karina Sævik på helvolley ga Vålerenga ledelsen etter fem minutter.

Allerede det sjette for sesongen fra spissen som i dag opererte over store deler av den offensive banehalvdelen, der mye av spillet foregikk. De kongeblå lå til tider i en 3-2-3-2 -formasjon med Sævik og Thea Bjelde foran stopperne, og Olaug Tvedten sentralt på høyde med vingbackene. De tre på midten var riktignok dynamiske og LSK slet med dette. Olaug Tvedten fikk mye rom sentralt mellom leddene mens Sævik startet villig i bakrom. Det samme gjorde Felicia Rogic som fikk fornyet tillit etter sitt første mål i forrige runde mot Åsane. Med smarte bevegelser tok hun med LSK-stopperne på mange løpeturer.

– Klasseforskjell, sa LSK-trener André Bergdølmo til NRK i pausen.

Med baller i bakrom og utfordringer en-mot-en ned mot dødlinja førte det til mange hjørnespark. Og i disse faste situasjonene var Vålerenga aggressive. Halvveis i omgangen burde de doblet ledelsen på et nytt hjørnespark. Kaptein Ballisager Pedersen stormet innover med et perfekt timet innløp, men hodestøtet ble for svakt.

Det ble mange flere forsøk fra hjørnet for det samme kampbildet varte omgangen ut. Etter et par dueller inne i feltet havnet ballen hos en Olaug Tvedten som lurte offsidelinja, vendte opp og dunket inn tomålsledelsen fra kloss hold.

Praktangrep

– Vi må være forberedt på det LSK kommer til å svare med, sa Nils Lexerød til NRK i pausen.

Men det var LSK som ikke var forberedt på det angrepet som Vålerenga leverte få minutter etter sidebyttet. Det er det vanskelig å være for ethvert lag. Andrine Tomter fra quarterback-posisjon med en strøken diagonal langpasning til Janni Thomsen ute til høyre. Dansken, som nylig har signert kontrakt ut 2025 med klubben, viste igjen frem sin presise høyrefot. Mens LSK-forsvaret sank innover i feltet la dansken ballen diagonalt ut i feltet. Der ventet en iskald Karina Sævik som ikke falt for fristelsen med å storme inn i feltet. Hun sto derfor umarkert og fikk tid til å sikte. Det var også stilt inn perfekt, Cecilie Fiskerstrand hadde ingen mulighet til å redde haugalendingens syvende nettkjenning for sesongen.

Det holder til toppen av toppscorerlisten, og det fikk holde for i kveld tenkte Nils Lexerød, som tok ut spissen kort tid etter da hun fikk et overtråkk i høyrefoten. Kanskje ikke så dumt med tanke på det tette kampprogrammet før sommerens VM-sluttspill. - Jeg håper det bare er et litt kraftig overtråkk. Jeg har så lyst til å spille mot Rosenborg, sier Sævik med bandasje rundt ankelen.

Inn kom Stine Brekken som scoret med sitt første touch på ballen. Og igjen kom målet fra Andrine Tomters innsvinger fra cornerflagget.

Tabelltopp

Forskjellen på lagene i førsteomgang ble enda større utover i kampen. Gjestene flyttet ikke beina fort nok og det hele så svært komfortabelt ut for hjemmelaget. Jalen Tompkins holdt praten i gang, men holdt hun varmen? VIF gjorde et trippelbytte med 20 minutter igjen på klokka. Denne seieren var for lengst i boks. Noe comeback, slik som i mandagens herrekamp her, var totalt umulig. En liten revansje?

Elise Thorsnes spilte hele kampen og vil nok, som en ekte spiss, være småsur over å gå målløs av banen, særlig når laget scorer fire ganger. Hun ble servert av sin svært gode kollega Janne Thomsen på blank kasse, men en heroisk forsvarsspiller ødela avslutningen. Men det er nok ikke Thorsnes som er mest irritert. Dypt inne i overtiden reduserte Eva Haahr og ødela smultringen for Jalen Tompkins.

Nå er laget på tabelltopp med tre poeng ned til Rosenborg, åtte poeng ned til Brann. LSK er poenget over bergenserne. I helgen reiser Vålerenga, både dame- og herrelaget, til Trondheim for å møte Rosenborg.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 7 onsdag

Vålerenga - LSK Kvinner 4-1 (2-0)

Intility Arena, 635 tilskuere

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal IF

Mål: 1-0 Karina Sævik (5.), 2-0 Olaug Tvedten (32.), 3-0 Karina Sævik (49.), 4-0 Stine Brekken (60.), 4-1 Eva Haahr (90.)

Gule kort:

Vålerenga:

Jalen Tompkins - Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardottir (Laura Pedersen fra 71.), Andrine Tomter - Janni Thomsen, Karina Sævik (Stine Brekken fra 58.), Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Elizabeth Pechersky fra 71.), Ylinn Tennebø (Emma Iversen fra 81,) - Felicia Rogic (Mawa Sesay fra 71.), Elise Thorsnes

LSK Kvinner:

Cecilie Fiskerstrand - Camilla Huseby, Emilie Woldvik, Mia Authen, Oda Johansen (Marte Hjelmhaug fra 61.) - Mille Christensen, Katrine Jørgensen, Tilde Andersson (Thea Kyvåg fra 61.) - Mimmi Löfwenius Veum (Rebecka Holum fra 88.), Signe Holt Andersen, Eva Johnsson Haahr

---

