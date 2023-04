Transportetappe med noen få humper for Vålerenga

Det var forventet rått parti i tidenes første seriekamp mellom disse to lagene, og etter oppgjøret i Bergen lørdag kan vi konstatere at det ble innfridd.

Denne gangen kom VIF-jentene fullt skjerpet fra start med full støtte fra de ni lokale VIF-supporterne med en veldig hørbar tromme på Åsane arena, ble tabelledelsen sikret.

De beste er best

I det andre spilleminutt var Åsane nær å sette en VIF-corner i eget mål. Men det var et tegn på hva som skulle komme.

For Vålerenga var det viktig ikke å slippe gassen og å levere en god prestasjon før langt tøffere LSK Kvinner kommer til Intility allerede onsdag.

Målene før pause om slik:

15 min.: 0–1. Karina Sævik får en pasning fra Olaug Tvedten på kanten av 16-meteren, drar av to Åsane-forsvarere i samme bevegelse og setter ballen via bortre stolperot inn i mål. Hennes femte scoring for sesongen.

18 min.: 0–2. Olaug Tvedten får stå uforstyrret en meter fra målstreken og bare styrer Janni Thomsens hjørnespark fra venstre i mål. Liggende med full latter doblet VIFs blideste jente ledelsen.

32 min.: 0–3. Elise Thorsnes blir felt av Karen Vistnes og setter straffesparket selv hardt ned i hjørnet.

Tompkins førstekeeper

Åsanes første reelle forsøk noterte vi fem minutter før pause da Kaja Karlsen kom fint fram på høyrekanten, men avslutningen fra skrått hold fikk VIF-keeper Jalen Tompkins hendene på.

Og nettopp keeperspørsmålet er kanskje mest interessant i Vålerenga nå. Jalen Tompkins er tydeligvis etablert førstekeeper og da vil Guro Pettersen få problemer med å komme med i den norske VM-troppen. Tompkins har nå stått fem av seks seriekamper.

Her ble det heller ikke noe bytte i pausen.

Der hadde Åsane bestemt seg for å legge vekk noe av respekten og gå hardere til i duellene. Vålerenga lot Karina Sævik hvile og erstattet henne med Mawa Sesay.

Åsane skjønte at VIF kunne etterlate seg mye bakrom og klarte å utnytte det litt bedre.

Men det måtte et straffespark til for å få dem inn i kampen. Timen var spilt da Janni Thomsen var litt for aktiv med armene i ryggen på Nina Vestbøstad. Straffesparket satte Synne Bjørnebøle kontant i mål.

VIF scorer mest

VIF byttet også ut den andre spissen Elise Thorsnes etter hvert. Inn kom Felicia Rogic og hun rakk også å få sin første scoring i VIF-trøya da kampen ble punktert.

Hun var først på innlegget fra høyre fra Janni Thomsen og plasserte ballen i korthjørnet.

Da ble sluttfasen udramatisk, men vi like de offensive taktene til både Thea Bjelde og Stine Brekken. Det er spillere som vil mye.

Vålerengå står nå med 23 scoringer på disse seks kampene, mer enn dobbelt så mye som neste lag på tabellen.

LSK Kvinner er som nevnt neste motstander allerede onsdag 3. mai. De spilte 1-1 mot Røa lørdag.

---

FAKTA

Toppserien kvinner lørdag, 6. serierunde:

Åsane – Vålerenga 1–4 (0–3)

Åsane Arena: 160 tilskuere.

Mål: 0–1 Karina Sævik (15), 0–2 Olaug Tvedten (18), 0–3 Elise Thorsnes (straffe 32), 1–3 Synne Bjørnebøle (straffe 61), 1–4 Felicia Rogic (77).

Dommer: Bjørn Tore Tvedt.

Gule kort: Karen Vistnes, Åsane.

Vålerenga (3-5-2): Jalen Tompkins – Laura Guldbjerg, Stine Ballisager Pedersen, Andrine Tomter (Ane Jørgensen fra 85) – Janni Thomsen, Stine Brekken, Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Emma Iversen fra 80), Ylinn Tennebø (Lina Klech fra 85) – Karina Sævik (Mawa Sesay fra 46), Elise Thorsnes (Felicia Rogic fra 66).

Øvrige resultater lørdag: Arna-Bjørnar - Avaldsnes 2-3, LSK Kvinner - Røa 1-1, Stabæk - Brann 1-3. Senere kampstart: Rosenborg - Lyn.





---