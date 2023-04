VIFs toppscorer kjemper om VM-plass. - Tar ingenting for gitt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Med Elise Thorsnes og Karina Sævik på topp mønstrer Vålerenga kanskje Norges heteste spisspar. Men til VM-sluttspillet i Australia og New Zealand skal bare en av dem. Thorsnes fikk beskjed i fjor om at hun ikke fikk være med videre, mens Karina Sævik for oss utenforstående virker sikker i troppen.

Men det er hun ikke helt enig i.

– Nei, jeg tar ikke det for gitt. Vi får høre når troppen blir offentliggjort, sier hun diplomatisk.

For hun vet jo at Norge har angrepsspillere i verdensklasse. Og da tenker vi ikke på Haaland.

Verdensnavn

Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten er jo sikre valg. Det er skadesituasjonen til de to førstnevnte som kan være en variabel.

– Jeg syntes jo den siste landskampen mot Sverige (3–3) var grei for min del, sier Sævik etter at hun måtte erstatte Ada Hegerberg etter en halvtimes spill. Karina bidro med scoring og målgivende da Norge lå under 0–1 i Göteborg.

Og nå spilles det ikke flere landskamper før VM.

Men tilbake til start. Vi sitter i Vålerengas podkast-studio på Intility Arena, som akkurat i dag fungerer som et drivhus, men der Karina Sævik har tuslet hjemmefra fra leiligheten på Ensjø for å snakke med Dagsavisen i denne ukas podkast Trikkeligaen.

– Ja, jeg har skjønt flere av spillerne har vært med her, sier hun.

Blant dem spisskollega Elise Thorsnes, som nå er ekspertkommentator i NRK når landslaget spiller.

Paris og Wolfsburg

Men ettersom VM-sluttspillet ennå er langt unna, (første kamp mot vertsnasjonen New Zealand 20. juli), skal dette primært handle om hvorfor hun havnet i Vålerenga etter eksotiske opphold i Paris og Wolfsburg.

Og hvorfor hun ble så glad i dataspill!

Og Avaldsnes.

Mens stadig flere norske kvinnelige fotballspillere utvandrer til store europeiske ligaer, valgte Sævik å vende hjem.

Først til Avaldenes og John Arne Riise i fjor, men etter et meningsløst serieoppsett slo hun til da Vålerenga kom på banen.

– Seriesystemet i fjor var jo latterlig for de lagene som ikke tilhørte toppen. Vi følte vi ikke hadde en viktig kamp før til høsten. Det ble helt feil. Og da Vålerenga viste interesse, syntes jeg det var spennende. Det var også i forståelse med Avaldsnes, sier Sævik til Dagsavisen.

Men hva skjedde i Frankrike og Tyskland?

Kortversjonen er at språkproblemer, kulturforskjeller og manglende spilletid ble avgjørende for at oppholdet i Paris ble så kort, mens Tyskland-karrieren delvis ble stoppet av pandemien.

– Jeg har jo ennå ikke sett byen Wolfsburg. Vi fikk bare være på treningsbasen eller hjemme. Vi kunne ikke ha besøk. Det ble en mental belastning. Så jeg valgte å dra hjem tross bra med spilletid i kampene. Jeg rakk til og med å bli tysk cupmester selv om jeg reiste hjem før finalen, forteller hun.

Skal vinne med VIF

Til Oslo har hun kommet for å vinne titler. Noe av det siste hun gjorde før seriestart var å score hat trick mot Rosenborg.

– Ja, vi skulle jo vunnet den kampen, sier hun.

Dagsavisen har som kjent tippet Vålerenga som gullkandidat og den målsettingen er Sævik klar for.

Søndag får vi første stortest når Vålerenga møter Brann i Bergen, dagen etter at gutta har gjort det samme.

Men det blir ikke samme trøkket på Stemmemyren kunstgress (jentene) som Brann Stadion (gutta).

Fikk for mye kjeft

I podkasten forteller hun om hele karrieren sin. Som startet som spinkel 7-åring i Haugesund, før den fortsatte til Avaldsnes, østlandet og Kolbotn.

– Fordi jeg ble litt lei all kjeftingen til Tom Nordlie, sier hun, før hun modererer seg noe.

– Nei da, jeg skal ikke skylde på det, men trenere er forskjellige. Og Kolbotn hadde et fint opplegg syntes jeg.

– Da vi hadde Dejana Stefanivoc som gjest her etterlyste hun større temperatur blant norske spillere ute på banen?

– Jada, det er viktig å si fra. Og ja, jeg har temperament. Vi stiller krav til hverandre, sier hun.

I Kolbotn scoret hun det som ble kåret til årets mål i Toppserien i 2019. Et nedtak og volley i samme bevegelse. Mot Avaldsnes på Intility for noen uker siden hadde hun noe som lignet.

Fotball kvinner, A-landslaget, privatlanddskamp Sverige - Norge Karina Sævik (t.h) gir Norge ledelsen mot Sverige på Gamle Ullevi i Göteborg for noen uker siden. (Lise Åserud/NTB)

Landslagsmålene

– Ja, det er moro å score elegante mål. Men det viktigste er at laget scorer, sier jenta med 38 landskamper og seks mål der.

De har kommet mot Polen, Færøyene, Armenia, Albania, Uruguay og Sverige.

– Og jeg er mest fornøyd med den siste, sier hun.

Da hun var i Avaldsnes i den første perioden var det Norges mest internasjonale lag med blant andre brasilianere på laget.

– Det var et spennende miljø å være i. Og jeg lærte litt om andre kulturer. Men det var jo en litt annerledes verden for dem å være i en liten bygd på vestlandet.

I Vålerenga føler hun at hun har kommet til landets mest profesjonelle klubb.

Samtidig må hun ha utfordringer utenfor banen. Hun begynte på lærerutdannelse, men har slått det fra seg.

Nå er det økonomi og administrasjon hun sikter inn mot.

– Men fotballen er førsteprioritet.

– Vil du ut i Europa igjen?

– Nå er mitt fokus på å prestere med Vålerenga. Vi har kvalifisering til mesterliga til høsten, vi har nok å strekke oss etter. Men jeg har ikke stengt døra for noe som helst!

FAKTA

Navn: Karina Sævik

Født: 24. mars 1996 i Haugesund (27 år)

Klubber: Haugar (2011-12), Avaldsnes (2013-15), Kolbotn (2015-19), Paris Saint-Germain (2019-20), Wolfsburg (2020-21), Avaldsnes (2021-22), Vålerenga (2022-)

Landskamper: A-lag: 38 (6 mål). 58 kamper på aldersbestemte landslag.

Aktuell: Toppscorer i Toppserien med 4 mål. Kjemper om VM-plass.

