Én person til sykehus etter elsparkesykkelbrann i Oslo-bygg

De to personene har fått i seg røyk etter at det begynte å brenne i et elsparkesykkelbatteri på Sofienberg i Oslo.

Politiet meldte om brannen like over klokken 12 mandag.

– Elsparkesykkelen har stått i en gang mellom to leiligheter. Da den skulle lades, kom det gnister og flammer ut fra batteriet, skriver politiet.

Skadeomfanget på de to som er eksponert for røyk, er foreløpig ukjent.