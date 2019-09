«Vi elsker bompenger» sa miljøbyråd Lan Marie Berg fra scenen da det var klart at Miljøpartiet de grønne kom til å gjøre et rekordvalg i Oslo mandag kveld.

Frode Jacobsen, gruppeleder for Ap, bekrefter overfor Dagsavisen at de tre byrådspartiene i dag ble enige om at de skal bli enige om en ny plattform i god tid før det nye bystyret konstitueres i slutten av oktober – og at de skal inkludere støttepartiet Rødt i samtalene.

Nettopp bompenger kommer til å bli en tøff dragkamp mellom partiene i forhandlingene om en ny byrådsplattform.

Økte bompenger

I 2020 er det anslått at bilistene i Oslo vil betale omtrent 4 milliarder i bompenger. Men nå krever MDG at det tallet skal øke betydelig.

– Vi skal øke bompengene med det som skal til for å redusere kollektivprisene med 20 prosent og nå klimamålene våre. Det er anslått at vi må ta inn 700 millioner i året i bompenger, for å få til den reduksjonen i kollektivprisene. Men vi har også et tydelig mål om å redusere biltrafikken med en tredel innen 2030, sier miljøbyråd Lan Marie Berg til Dagsavisen i et intervju gjort fredag.

Det kan være lettere sagt enn gjort. Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere utelukket at bompengene i Oslo kan gå ytterligere opp.

– Vi har en tverrpolitisk avtale med en historisk satsing på kollektivtrafikken, som er vedtatt av både bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å øke bompengenivået nå, sa Johansen til NTB for to uker siden.

Også Rødt, som byrådet er avhengige av støtten til for å få flertall, er svært skeptiske. Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, kaller utsagnet fra Berg «ekstremt polariserende».

– Vi vil innføre progressiv veiprising, med sosiale utjevningsmekanismer. Vi må legge til rette for alternativer til bilen. Ikke som nå: Bompenger, og altfor dyrt å reise kollektivt. Folk på Stovner og i Søndre Nordstrand, spesielt, velger bilen fordi det er for dyrt å ta buss, sier Mobasheri.

Gjengs leie og AKS

Også Rødt og SV har styrket seg tydelig sammenlignet med for fire år sida. SV doblet bystyregruppa sammenlignet med forrige valg, og har allerede vedtatt fire krav i forhandlingene.

Gratis AKS på 1.–4. trinn over hele byen

Profittfri velferd

Hyppigere kollektivavganger i rushtiden

Ny sosial boligpolitikk

– Det er våre hovedkrav. Men vi går ikke inn i forhandlinger med ultimative krav. Disse fire hovedkravene er heller ikke formulert på en slik måte at de skal tas rett inn i en avtale. De er vårt utgangspunkt for forhandlinger, sier Oslo SVs førstekandidat Sunniva Eidsvoll Holmås.

SV åpner for å diskutere høyere bomsatser:

– Dette vil avgjøres gjennom forhandlinger i Oslopakke 3. Bompenger er ikke et mål i seg selv, men et middel for å få ned biltrafikken og finansiere kollektivtrafikken.

– Om vi ser at vi trenger høyere bomsatser for å oppnå det, er vi åpne for det. Samtidig ønsker vi å differensiere mellom døgnets tider mer enn vi gjør i dag. Rushtidsavgiften er ikke høy nok til å få bort biler på de mest utsatte tidspunktene, sier Eidsvoll Holmås.

Hardere i klypa

Rødt er enige med byrådet om å rekommunalisere barnevernstjenestene i Oslo. Og går lenger:

Renhold og busstjenesten skal rekommunaliseres.

Også barnehager og sykehjem skal rekommunaliseres.

Rødt vil også ha gratis buss for barn, unge og uføre – og tre timers gyldighet på bussbilletten.

– Målet er gratis kollektivtilbud til alle, men dit kommer vi ikke på fire år, sier Siavash Mobasheri.

Rødt vil være tøffere med byrådet framover.

– I denne perioden vil vi være enda tydeligere, hardere i klypa. Vi vil stiller langt flere private forslag, sier Mobasheri.

MDGs 12 krav

MDG presenterte før helgen en 12 punkts kravliste de vil ta med inn i forhandlingene.

Blant kravene som kan bli utfordrende i forhandlingene er ett år gratis kollektivtransport til folk som kvitter seg med fossilbilen, fjerning av cruiseskipene fra indre havn, og å fase ut gummigranulater på kunstgressbaner innen 2023.

