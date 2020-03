Saken er oppdatert.

Av NTB og Ines Margot Zander

– Dette er det eneste forsvarlige nå. Vårt fokus er å ta vare på publikum og ansatte, sier biblioteksjef Knut Skansen torsdag morgen.

Deichman har rundt 8.000 besøkende hver dag til sine 21 biblioteker i Oslo, noe som gjør Oslos folkebibliotek til landets mest besøkte kulturinstitusjon.

Informasjon til lånerne vil bli gitt via oppslag i bibliotekene, på deichman.no, i sosiale medier og i egen epost til alle registrerte lånere.

Tiltaket gjelder også programmet i forbindelse med åpningen av Deichman Bjørvika.

Det nye biblioteket skulle ha et omfattende program i åpningshelgen 28. og 29. mars. Dette programmet avlyses.

– Det er ikke forsvarlig å gjennomføre et så stort arrangement nå. Vi er i tett dialog med Oslo kommunes smittevernoverlege og vurderer i neste uke om vi likevel skal åpne dørene denne helgen eller ikke. Hvis vi åpner dørene 28. mars, vil det være med begrensninger for antall samtidige besøkende i biblioteket og uten arrangementer, sier Skansen.

Deichman stenger dørene helt etter at de onsdag først varslet at de avlyser alt av skole- og barnehagebesøk, møter og andre arrangementer ut mars på grunn av det pågående koronautbruddet.

I en pressemelding skrev de at de følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger for å hindre og hemme smitte.

– Vi er i beredskap og vil gjøre alt vi kan for å minimere smittespredningen, sa biblioteksjef Knut Skansen.

Les også: Oslo kommune hever beredskapen

Onsdag ettermiddag ble det også kjent at Oslo kommune hever beredskapsnivået i forbindelse med det pågående koronautbruddet. Arrangementer med flere enn 500 deltakere, både utendørs og innendørs, blir forbudt. Arrangementer med flere enn 100 deltakere krever at arrangøren må søke om tillatelse.

– Situasjonen er svært alvorlig for hovedstaden vår, for Norge og det internasjonale samfunnet. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitte av koronavirus i Oslo. Vi må prioritere folkehelse og derfor tåle at andre hensyn prioriteres lavere. Derfor innfører vi nå forbud mot større arrangementer i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse onsdag.