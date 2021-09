Tolv gode restauranter å feire gjenåpningen på

Geita

Restaurant Geita har vært en byløvefavoritt siden vårt besøk i fjor høst og et sted vi har vært utålmodige etter å komme tilbake til. Vi klarer ikke å få den svartkledde tartaren ut av hodet. Etter vårt besøk har Geita også fått omtale i Michelinguiden.

Geita tartar Biff tartar, dekket av en slags gelé av ponzusaus og avrugakaviar, på Geita restaurant. (Byløvene)





Schlägergården

Stjernekokk Björn Svensson fra Fauna og Galt har senket skuldrene og satser uformelt på Schlägergården, byens kanskje hyggeligste restaurantlokale, i den gamle, lave herregården på Lilleaker. Men maten er fortsatt i en klasse for seg. Det er rett og slett et deilig sted der råvarene trumfer politisk korrekthet og hvor det ikke tys til substitutter når man kan hente det aller beste langveisfra. Men byens beste sjøkreps er fortsatt fra trøndelagskysten.

Asparges med rogn på Schlägergården. (Byløvene)





Zarathustra Meyhane

Nevzat Arikans ferskeste restaurant er blitt vår nye mezefavoritt på Grünerløkka. Et uformelt sted med smakfulle retter og god atmosfære.

Zarathustra1 Et utvalg meze fra Zarathustra Meyhane. (Byløvene)





Le Benjamin

Bistroen nederst på Grünerløkka er et sted vi alltid kommer tilbake til. Le Benjamin er en evig favoritt, hvor du er garantert høy kvalitet på alt – mat, drikke og service.

På Le Benjamin er du garantert et godt måltid. (Mimsy Møller)





Arakataka

Dette er en annen bunnsolid favoritt i Oslos restaurantverden. Klassikeren Arakataka klarer å fornye seg og å overraske, samtidig som mange år med restaurantdrift gir stedet trygghet og selvtillit.

Arakataka er en klassiker vi alltid vender tilbake til. (Mimsy Moller)





The Vandelay

The Vandelay ligger vegg i vegg med storebror Maaemo som nylig fikk tilbake sine tre stjerner. Maaemo er en heftig påkjennelse for lommeboka, og det er ikke lett å få bord der, men på The Vandelay kan du få en smak av det samme kjøkkenet. Frokosten og lunsjen lovprises. Går du dit til middag, kan vi anbefale den grønne tartaren.

Tartar The Vandelay Tartaren var måltidets høydepunkt på The Vandelay. (Byløvene)





Kastellet

Vi ble begeistret allerede da vi kom inn døra. Lokalet til nyåpnede Kastellet er en nytelse i seg selv, og maten står ikke tilbake for det. Smaksmenyen vekslet mellom å være overraskende og trygg, men hele veien god og paret med supre viner.

Vaktel Kastellet Vaktel med madeirasaus er en av de mest klassiske rettene hos Kastellet. (Byløvene)





Nektar vinbar

En vinbar kan være så mangt, og de aller beste av dem har ikke bare et originalt og bredt utvalg viner, gjerne økologiske og med små overraskelser på lur, men også en meny og et kjøkken som konkurrerer med de aller beste. Dette sjiktet vinbarer går Nektar inn i med glans.

Nektar har en overraskende rik og fyldig matmeny, til tross for at det først og fremst er en vinbar. (Amanda Iversen Orlich)

Sushibar+Wine

Denne finske kjeden gir deg god samvittighet med bærekraftige valg av råvarer og er dessuten kledd i lekker nordisk design. De serverer dessuten sushi som tåler sammenligningen med de aller beste av Oslos eksklusive sushirestauranter, og har et utvalg organiske viner som virkelig rommer en og annen liten sensasjon. Det finske uttrykket «sisu» er på flere vis dekkende for viljekraften de legger for dagen i sine restauranter på Valkyrie plass Majorstuen og i Posthallen i sentrum.

Sushibar + Wine har to restauranter i Oslo. En i Posthallen og en på Valkyrie plass. Foto: Mimsy Møller





Casa Matta

Nykommeren Casa Matta på Frogner plass kan løst oversettes som de gales hus, men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Dette er en italiensk bydelsrestaurant for hele byen, med en åpenbaring av en pizza og perfekt kokte ravioli med en drøm av en gorgonzola, bare for å nevne noe. Råvarene, vennligheten, rausheten og atmosfæren her er en sikker vinner. Dessuten er jo ethvert nabolag i Oslo bare en kort buss- eller trikketur unna.

Casa Matta er en bydelsrestaurant med pastaer, pizza og svært hyggelig atmosfære på Frogner plass, verdt turen uansett hvor du bor i byen. (Byløvene)





Kolonialen

Dette er en av byens aller beste restauranter av det klassiske brasserislaget, men med vekt på sesongens råvarer, liten og intim. Mat og vin er i særklasse, håndplukket av ekspertisen på kjøkkenet med tidligere Maaemo-gründer Pontus Dahlström i spissen. Men prisene er ikke i nærheten av dette. Stedet er folkelig på moderne, urbant vis. Elegant, men usnobbete. Enhver kveld her er en festkveld, og begynn gjerne med østers.

Bydelskroa Kolonialen har lykkes med å skape et lokalt lavterskeltilbud av høy kvalitet. (Henriette Lien Pedersen)





Brasserie Rivoli

Nesten vegg i vegg med det nye Munch-museet i Bjørvika har Kari Innerå etablert sitt nye palass, med det Byløvene har beskrevet som lave skuldre, hverdagseksklusivitet og nydelig franskinspirert mat. Menyen endrer seg med årstidene, og holder skyhøy klasse til overkommelige priser. Servicen er til fingerspissene, og her kan du være akkurat den du vil være, og er like velkommen uansett.

Fransk hverdagseksklusivitet hos Brasserie Rivoli. (Mimsy Moller)





