Jacobsen sier han er overrasket over at bymiljøetaten stoppet amcar-utstillingen i Frognerparken. Han mener at sunn fornuft nå må slå inn.

– Jeg forventer at bymiljøetaten tenker seg om en gang til og gjør om på dette. Hvis ikke, må vi be byrådet om å gripe inn, sier Jacobsen til NTB.

Han ble kjent med saken gjennom mediene denne uken.

– Dette har ikke vært oppe i bystyret, og ingen av byrådspartiene har vært kjent med saken, sier han.

– Dummer seg ut

Jacobsen sier han deler frustrasjonen mange føler over at noen på egen hånd bestemmer at et «hyggelig familiearrangement» ikke får fortsette.

– Bymiljøetaten dummer seg ut. Og dette rammer selvfølgelig byrådspartiene, sier Jacobsen.

Mandag ble det kjent at Oslo kommune ville stoppe den tradisjonelle utstillingen av amerikanske veteranbiler i Frognerparken i forbindelse med den amerikanske nasjonaldagen 4. juli.

– Å være imot privatbilisme i Oslo sentrum er en ærlig politisk sak. Det er derimot fullstendig feilslått symbolpolitikk å forsøke å ramme et tradisjonsrikt kulturarrangement som har gitt glede til deltakere og Oslos befolkning i godt over 20 år, skrev bilforeningen Amcar Norge på sine Facebook-sider.

Bymiljøetaten: Ikke søkt om utstilling

Det er The American Coordinating Council of Norway (ACCN) som står for arrangementet i Frognerparken. Det er ikke slutt på familiearrangementet som ACCN har fått tillatelse til å avholde, men dette arrangementet innebærer ikke et stort biltreff, opplyser bymiljøetaten.

– I fjor søkte arrangøren om å ha med 15 biler som del av arrangementet. Det ble ikke direkte avslått, men var heller ikke inkludert i tillatelsen. I år er det ikke blitt søkt om veteranbilutstilling, sier pressekontakt Guro Tangen.

Stor pågang i fjor

For i fjor ble det svært stor pågang. Ifølge arrangøren selv kom det mellom 100 og 200 biler for å delta på arrangementet, sier Tangen.

– Fortsatt vil ACCN få lov til å arrangere et hyggelig familiearrangement. Men et stort bilarrangement er ikke tilrådelig å ha i Frognerparken. Frognerparken er en grønn lunge, sier Tangen.

– Men er det slik at Frognerparken vil slutte å være en grønn lunge dersom det er en bilutstilling der en gang i året?

– I utgangspunktet er ikke en park et sted hvor et bilarrangement vanligvis foregår. Vi må begrense slitasjen på parken, sier Tangen.

Byråden inviterer til møte

Bymiljøetaten har foreløpig ingen planer om å omgjøre avgjørelsen, men er åpen for å finne fram til løsninger som ikke inkluderer Frognerparken. Nå inviterer byråd Arild Hermstad (MDG) til et møte med amcarmiljøet.

– Markeringen av 4. juli er et tradisjonsrikt arrangement som er viktig for mange, og jeg ønsker å ha en dialog med amcarmiljøet for å finne en løsning, sier Hermstad.

