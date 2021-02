Samme dag forrige uke ble det registrert 24 smittetilfeller.

Smittetallet det siste døgnet er 27 lavere enn gjennomsnittet de foregående 14 dagene, som var på 66 smittede per dag.

Det høyeste smittetrykket i Oslo er nå registrert i bydel Bjerke med 236 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224 smittede. Stovner bydel, som tidligere var hardest rammet, har nå 195 smittede per 100.000, som er rundt en tredel av det var på det meste.

Smittetallet er under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Lavest er det i Nordre Aker med 55, fulgt av Nordstrand med 59.

I alt er nå 18.276 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Godt over halvparten av tilfellene, 11.247, er registrert i aldersgruppen under 40 år. Bare i gruppen 20–29 år er det 4.477 registrerte smittede.

Her finner du tallene for hver enkelt bydel.

Det siste døgnet er det registrert 109 koronasmittede i hele Norge. Det er 47 færre enn dagen før og ti færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til mandag er det registrert 66.501 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 1.729 nye smittetilfeller i Norge. 3,5 millioner koronatester er til nå utført her i landet.

221.819 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 66.178 personer har fått dose to, ifølge FHIs tall oppdatert fredag.

85 koronapasienter var søndag innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før.

Til sammen er 592 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

64,2 prosent av alle døde hadde fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

