Advarer land som Norge mot å lene seg for mye på USA

Krigen i Ukraina har ført til at en rekke europeiske land har rettet blikket mot Russland og skjerpet sikkerheten innenfor sine egne grenser. Mange har dessuten donert militært utstyr til Ukraina. Det inkluderer Norge, som blant annet har bidratt med luftvernsystemet NASAMS og artilleriskyts.

I Europa har særlig østlige land som Polen vært mest direkte i sin støtte til Ukraina, mens stormaktene Frankrike og Tyskland har fått kritikk for å gjøre for lite. Den desidert største vestlige militære bidragsyteren til Ukraina er dog USA. Nå advarer François Hollande, tidligere president i Frankrike, de nordlige og østlige landene i Europa mot å lene seg for mye på støtten fra den andre siden av Atlanterhavet.

– Disse landene, i hovedsak de baltiske og de skandinaviske, er i bunn og grunn knyttet til USA. De ser på amerikansk beskyttelse som et skjold, sier han i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Politico.

Det er et skjold som han ikke er overbevist om vil beskytte land som Norge i fremtiden.

Mener land som Norge bør søke sikkerhet i EU

– Fram til i dag har USAs president Joe Biden vist eksemplarisk solidaritet og levd opp til sin rolle i den transatlantiske alliansen på en perfekt måte. Men i morgen, med en annen amerikansk president og en mer isolasjonistisk Kongress, eller en som i det minste er mindre opptatt av å bruke penger, vil USA da ha den samme holdningen? spør han.

Den tidligere franske presidenten mener at land som Norge i stedet bør søke fremtidig sikkerhet blant sine naboer i EU.

– Vi må overbevise våre partnere om at EU handler om prinsipper og politiske verdier. Vi bør ikke avvike fra dem, men partnerskapet kan også tilby verdifulle og solide sikkerhetsgarantier, sier Hollande.

Kaller Putin «radikalt rasjonell»

Hollande vant det franske presidentvalget i 2012, etter å ha beseiret daværende president Nicolas Sarkozy. Han ble sittende fram til 2017 og hadde i løpet av de fem årene en rekke møter med Vladimir Putin. Etter at Russland annekterte Krim-halvøya og støttet prorussiske separatister i Donbass-regionen i Ukraina, ledet han og den tyske forbundskansleren Angela Merkel forhandlinger med Putin.

På spørsmål om han tror Putin vil forsøke å utvide dagens konflikt utover Ukraina, svarer Hollande at den russiske presidenten kun er i stand til å forstå bruk av makt eller maktdynamikk som virkemidler.

– Han er en radikalt rasjonell person, eller en rasjonelt radikal person, om du vil, sier Hollande til Politico.

Han tror Putin satser på at vestlige land som støtter Ukraina, til slutt vil gå lei, og at han da vil være i en best mulig posisjon til å ta opp fredsforhandlinger. Hvis det skjer, tror Hollande at jobben med å megle sannsynligvis vil tilfalle Tyrkia eller Kina.

– Noe som ikke vil være betryggende for noen, sier han.

