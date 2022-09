Voldsutsatt lærer i Oslo fikk beklagelse fra ordføreren

Clemens Saers ble arbeidsufør etter at han i 2014 ble angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium.

Tirsdag skrev Dagsavisen at Saers fortsatt ikke hadde fått noen beklagelse fra Oslo kommune fem måneder etter at bystyret i Oslo bestemte at han skulle få en beklagelse og 350.000 kroner i erstatning.

– Det er skammelig, sa Saers til Dagsavisen. Han la til at han for en måneds tid siden hadde purret til byrådsleder Raymond Johansen.

Og dagen etter saken i Dagsavisen, altså onsdag, fikk Saers et brev fra Oslo kommune. Det var en beklagelse fra Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV), ifølge Utdanningsnytt.

– Endelig, på min 71-årsdag, kommenterer Saers.

Erstatningen er ennå ikke utbetalt, men det skal være nær forestående.

Saers gikk til søksmål mot kommunen for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om elevens voldshistorikk.

I april i år bestemte så Oslo bystyre at Saers skulle få erstatning og beklagelse for måten saken har blitt håndtert på.

Eleven ble dømt til seks måneders fengsel for volden mot Saers, skriver Dagsavisen.

