Voldsutsatt lærer venter fortsatt på erstatningspenger: – Skammelig

I 2014 ble Clemens Saers angrepet av en elev mens han underviste på Oslo Handelsgymnasium. Eleven som angrep ble dømt til seks måneders fengsel, mens Saers selv ble påført så store skader at han ble arbeidsufør. Saers gikk til søksmål mot Oslo kommune for manglende risikovurdering av eleven, samt at lærerne ikke var informert om elevens voldshistorikk.

I april i år, åtte år etter hendelsen som gjorde han arbeidsufør, besluttet Oslo bystyre at Saers skulle få 350.000 kroner i erstatning og en beklagelse fra Oslo kommune for måten hans arbeidsgiver har taklet saken på. Men han har foreløpig ikke sett hverken pengene eller den skriftlige beklagelsen han er blitt lovet.

– Det er skammelig, og ikke så mye mer å si om den saken, sier Clemens Saers til Dagsavisen. Og minner om at han for senest en måned siden purret byrådslederen skriftlig på saken.

Skrev til Raymond Johansen

– Jeg kan dokumentere at jeg har sendt epost til Raymond Johansen og minnet han på det, ja, sier Saers. Han påpeker at forvaltningen alltid har tre uker på seg til å svare.

– Jeg vet han har mye å tenke på, men når jeg faktisk purrer hans administrasjon så bryr de seg altså ikke engang om å svare meg. Det syns jeg er grovt, det er hans ansvar til syvende og sist å forvalte Oslo kommune. I alle år har jeg henvendt meg skriftlig til min arbeidsgiver, men aldri fått så mye som et svar, jeg synes det virker som om de gir fullstendig blaffen, sier Clemens Saers.

– Hva med beklagelsen du er blitt lovet, har du mottatt den?

– Nei. Det ordet kjenner de neppe til. Men, jeg er overhodet ikke overrasket, sier Saers.

Uvisst

Dagsavisen har kontaktet byrådsavdelingen for finans, som videre viste til byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Karen Mjør, kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap, sier det er Utdanningsetaten som skal stå for utbetalingen av erstatningspengene. Og hun lover at Saers skal få den skriftlige beklagelsen fra Oslo kommune.

– Når det gjelder beklagelse, så har Oslos bystyre, det øverste folkevalgte organet i kommunen, enstemmig vedtatt at Oslo kommune beklager ovenfor Saers. Dette er den tydeligste unnskyldningen kommunen kan gi Saers. Oslo kommune vil sende denne beklagelsen skriftlig til Clemens Saers, skriver Mjør til Dagsavisen i en epost.

Det har ikke lykkes Dagsavisen å få svar på når Saers vil få beklagelsen han er lovet.

Om når pengene vil bli utbetalt, sier Randi Hagen Eriksrud, kommunikasjonsansvarlig i Utdanningsetaten:

– Vi fikk nylig i oppdrag fra byrådsavdelingen å utbetale dette, og vil gjøre det snart.

På spørsmål om når etaten fikk oppdraget fra byrådsavdelingen om å utbetale pengene, svarer Eriksrud:

– 1. september.

Det er nesten fem måneder etter vedtaket om utbetaling ble gjort i bystyret.

