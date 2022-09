Hva skal Kaja bli? Episode 4: Magnus Midtbø

Må man brenne for det man jobber med? Hvordan finner man ut av hva man skal bli? I sommer har jeg prøvd å finne ut av akkurat dette! Jeg har snakket med seks forskjellige folk, i håp om å få noe råd og tips om hva jeg skal bli når jeg blir stor.

I denne episoden har jeg snakket med den tidligere profesjonelle klatreren, og nå YouTube-vlogger, Magnus Midtbø. Han begynte å klatre da han var rundt elleve år og ble kort tid etter Norges mester i flere juniormesterskap i klatring. I senere tid har Magnus vært i verdenstoppen i internasjonale konkurranser, blant annet to pallplasser i World Cup. I tillegg til dette har han besteget ruta Ali Hulk sitstart i Rodellar i Spania, som er grad 9b.

Når du var liten, hadde du en drøm om å bli noe eller har du alltid hatt lyst til å bli klatrer?

– Nei, da jeg var liten så hadde jeg lyst til å bli advokat faktisk.

Advokat?

– Ja. Og jeg visste heller ikke at jeg hadde lyst til å bli klatrer. Det var noe jeg skjønte etter hvert. Jeg visste ikke at det gikk an å leve av klatring. Det var ingen profesjonelle klatrere i Norge da jeg startet. Jeg starter i nittini, da jeg var elleve år.

Men du må jo ha hatt noe talent?

– Jeg hadde nok noe talent. Men jeg var nok også litt redd i begynnelsen. Og jeg tror det gjorde at det var ekstra spennende.

Hva var du redd for?

– Høyden. Ja. Jeg husker Bergenshallen første gang jeg klatret der, og det var seksten meter til toppen, og jeg syntes det var veldig høyt ned. Jeg var veldig fornøyd med å komme helt opp, første gangen, selv om det ikke var noe stor bragd. Det var den mestringsfølelsen. Hadde jeg vært helt uredd så hadde nok ikke vært så spennende, tenker jeg.

– Det har jeg tenkt på mange ganger, jeg lurer på hva livet mitt hadde vært hvis ikke jeg fant klatring. Det vet jeg faktisk ikke. Alt fra at jeg kunne vært advokat til at jeg kunne vært narkoman liksom.

– Noen søker trygghet, jeg er helt motsatt. Jeg liker at det ikke er trygghet. Og det var liksom da jeg klatret, å ikke ha en plan b. Det var mange som anbefaler deg å studere på siden. Sånn at hvis noe skjer så har du hvert fall det å falle tilbake på. Men jeg følte at det å ha en plan b, det gjorde at jeg ikke presterte like bra. For da hadde jeg noe å falle tilbake på.

Hvordan tjener man penger på YouTube?

– På YouTube tjener man penger på reklame. Du vet du får opp reklame når du ser på film? Det tjener man penger på. Også tjener man penger på produktplassering i selve videoen. Det er sånn man tjener penger.

Men det er ikke noe sikkerhet i det?

– Nei det er ingen sikkerhet. Og det var heller ingen sikkerhet i klatring da jeg startet med det. Altså, sikkerhet, det er jo tau og sånt! Ikke på den type sikkerhet, men sikkerhet på at man kan tjene penger og på en måte. Jeg var aldri så redd for det, for i Norge så har man uansett et sikkerhetsnett. Det verste som kan skje er at du må gå på nav.

– Mitt generelle tips er å bare ikke stresse for mye.

