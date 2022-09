Hva skal Kaja bli? Episode 3: Karen Thorsen

Må man brenne for det man jobber med? Hvordan finner man ut av hva man skal bli? I sommer har jeg prøvd å finne ut av akkurat dette! Jeg har snakket med seks forskjellige folk, i håp om å få noe råd og tips om hva jeg skal bli når jeg blir stor.

I denne episoden har jeg snakket med gründer og forfatteren Karen Thorsen, også kjent som «Fattig Student». Karen har skrevet to bøker og laget sin egen app før hun ble tjuefem år gammel. Jeg lurer på om hun kan gi meg noe tips på hvordan man kan klare å være så ung og likevel ha livet på stell?

Hva er ditt yrke egentlig?

– Jeg har mange hatter, faktisk. Jeg er forfatter, det syntes jeg er en stor tittel å kalle seg selv. Men jeg er forfatter, jeg er influencer, jeg er foredragsholder, jeg er gründer, ikke minst.

Når lagde du instagramkontoen?

– Det var i min ettroms-studentleilighet i Bergen. Jeg hadde ikke jobb, jeg ble ikke kjent med noen nye folk for jeg gikk ikke på studie. Jeg var egentlig ganske ensom. Da hadde jeg behov for en hobby, og da lagde jeg Instagram-kontoen «Fattig Student», og begynte å dele de ukemenyene jeg lagde.

Men tenkte du da at dette kunne bli stort?

– Jeg turte av og til å tenke tanken, tenk hvis dette her er noe folk er interessant. Og tenk hvis jeg kanskje om ti år får muligheten til å skrive en kokebok. Jeg var jo helt anonym. Det var en grunn til at jeg kalte det «Fattig Student», jeg syntes det gøy, men jeg syntes og det var litt flaut. Jeg ville ikke at venner eller noen skulle vite at det var meg, jeg syntes at det var litt greit å bare ha det for seg selv. Året etter på så vokste jeg fra tusen til ti tusen følgere og da fikk jeg muligheten til å være med på God Morgen Norge. Det var da jeg viste ansiktet mitt for første gang. Da fikk jeg meldinger fra klassekamerater: «er du fattig student, jeg har jo laget ukemenyene dine!»

Du er veldig ung, har du følt noe på det i business-livet?

– Det har jeg. Jeg er ofte den yngste rundt et møtebord, og den med minst erfaring. Også har jeg heller ikke fullført en eneste bachelor. Men du skal ikke kimse av hvor mye du lærer bare gjennom å gjøre. For jeg tenker skolen den er der jo alltid, mens karrieremulighetene de fikk jeg der og da.

– Jeg har alltid vært flink på skolen, men jeg føler jeg kunne passet inn i veldig mange forskjellige studier men ikke helt perfekt i noen. Men min mormor har alltid sagt, veien blir til mens du går. Det er så mye rett i den setningen der. Og selv om du føler at hele verden raser sammen, og ingenting kan bli bra igjen noensinne så gjør det det på magisk vis. Det er ofte når du helt på bånn at de gode ideene blomstrer fram. Det er helt klart mye flaks, at man begynner med rett ting til rett tid, men jeg tror at hvis du har en gründer-spire som ligger i magen så går det. Men du må ha trua på deg selv først, hvis ikke kommer du ingen vei.

