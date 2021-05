– En time etter pressekonferansen var alt fullbooket

Onsdag kl. 11 kan Dan Michael Danino igjen åpne dørene og kranene på Parkteatret Bar & Scene i Oslo, etter over et halvt år med koronastengt.

Da Raymond Johansen holdt pressekonferanse fredag ettermiddag og annonserte at skjenkesteder og restauranter kunne åpne igjen fra onsdag, begynte henvendelsene umiddelbart å strømme inn til Dan Michael Danino på Parkteatret.

[ Jubel i utelivet - men bransjen er ikke helt fornøyd ]

– I løpet av den første timen etter pressekonferansen var alt fullbooket. Men vi bestemte oss for å si nei til alle bordbestillinger og bare ha drop-in på onsdag, slik at flest mulig kan få komme innom. Det er mange som har savnet å gå ut, konstaterer Dan Michael Danino.

Bommet med fire dager

Dagsavisen har fulgt Parkteatret Bar & Scene siden første nedstengning 12. mars 2020, gjennom gjenåpning, smittebekymring, ny nedstengning i november, og store økonomiske bekymringer.

Da Dagsavisen snakket med Danino sist, 12. mars 2021, spådde han at det ikke ville bli noen gjenåpning før 1. juni. Han bommet med bare fire dager.

[ Året med tomme seter - Parkteatret ett år etter 12. mars ]

– Dagen i dag er en stor milepæl, nå avslutter vi den sosiale nedstengingen av Oslo, som har vart helt siden starten av november, sa byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

– Jeg ble altså så glad over beskjeden om at vi kan åpne igjen! Dette har vi gledet oss til i snart sju måneder. Det viktigste er at vi nå får alle tilbake i arbeid igjen, konstaterer Danino.

Parkteatret har månedlige faste utgifter utenom lønn på 350.000 kroner. Hver måned under pandemien har driften gått med sekssifret underskudd. Fram mot sommeren vil oppsamlet underskudd nærme seg halvannen million, anslo Danino overfor Dagsavisen tidligere i år.

Fortsatt kan ikke Parkteatret ha full kapasitet verken på publikum eller på skjenketid – siste skjenketid er kl. 22 inntil videre. Allerede søndag 30.mai begynner Parkteatret med konserter igjen, med kapasitet på 20 personer, i en ny konsertserie på søndagsformiddagene, «Klassisk på Park».

– Vi har hatt betydelige løpende utgifter uten inntekter i snart sju måneder. Nå har vi en måned på oss til å tjene inn nok til å betale feriepenger og utsatte utgifter. Det er knapt, men vi skal klare det, sier Danino.

[ Raste mot regjeringen om importsmitte. Dette mener han om lemping på innreisereglene ]

Håper å få mer areal

– Byråden var veldig klar på at vi nå skal unngå ny nedstengning, og det må vi må alle bidra til, understreker Danino.

Parkteatret som ligger ved Olaf Ryes plass på Grünerløkka. De har uteservering på gata ut mot Olaf Ryes plass, og Danino håper nå at de vil få tillatelse til å bruke mer av utearealet til servering framover.

– Siden vi har avstandsrestriksjoner og fem timer nedkortet skjenketid, er vi et stykke unna normaldrift. Vi håper på drahjelp fra Oslo kommune så vi kan disponere gaterommene for servering utover. Det ville vært en god håndsrekning til bransjen, for å få tilnærmet samme kapasitet som før nedstengningen.