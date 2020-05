I mars startet Storbritannia opp en undersøkelse der formålet var å finne ut om hunder kan sniffe seg fram til koronaviruset hos mennesker, og spesielt da hos de som ikke har symptomer.

Hypotesen som testes ut av universitetet i Durham, sammen med London School of Hygiene and Tropical Medicine og selskapet Medical Detection Dogs går ut på at hunder kan finne ut hvem som har koronaviruset uten å ha symptomer, for å hindre ytterligere spredning.

– Det er ingen grunn til at hunder ikke kan sniffe seg fram til koronaviruset på samme måte som de kan lukte seg fram til andre typer sykdom, sa administrerende direktør Claire Guest i Medical Detection Dogs i april.

Kan lukte seg fram til eggstokkreft

Det samme ønsker nå USA å gjøre, da veterinærlinja ved universitetet i Pennsylvania har startet opp et eget program der de skal lære opp åtte hunder til å lukte seg fram til koronaviruset. Det melder Fox News.

De åtte hundene skal de første tre ukene av opplæringen lukte på urinprøver og slimprøver som inneholder koronaviruset, og deretter skal man se om hundene etterpå finner igjen den samme lukten hos mennesker som har koronaviruset. Hvis alt går etter planen er håpet at de første hundene er opplært i juli.

– Hunder som er opptrent til det, kan oppdage lave konsentrasjoner av flyktige organiske forbindelser med stor nøyaktighet. Disse flyktige organiske forbindelsene kan være i blod, urin, spytt eller pust. Den potensielle effekten av disse hundene og deres evne til å oppdage koronaviruset kan være enorm, sier professor Cynthia Otto ved universitetet i Pennsylvania i en pressemelding.

Otto sier at hunder allerede kan lukte seg fram til eggstokkreft, bakterieinfeksjoner og svulster hos mennesker.

– Hunder har 50 ganger bedre luktesans enn det vi mennesker har, og denne studien vil benytte seg av hundenes overlegne luktesans for å hjelpe til med å teste og kartlegge koronaviruset. Målet er å finne de som kanskje ikke selv vet at de er syke, og hindre dem i å spre viruset videre, forteller Otto.

