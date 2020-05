Råd om hvor mange som kan samles 17. mai kommer i slutten av uka

Saken er oppdatert

Fortsatt gjelder anbefalingen om at man ikke skal samles mer enn fem personer – med minimum én meters avstand.

Fra 7. mai er det imidlertid tillatt med arrangementer på inntil 50 personer, så sant man har en ansvarlig arrangør og overholder smittevernregler.

Besteforeldre

Et av grepene som myndighetene tok for å bremse koronaepidemien var at besteforeldre ble rådet til ikke å passe barnebarn. Men på regjeringens daglige pressekonferanse om koronaviruset kom fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet med det han selv kalte «dagens gode nyhet til de som har barnebarn».

– Barn og besteforeldre kan møtes dersom de opprettholder gode smittevernråd, sa Forland.

Fagdirektøren sa at barn sjeldnere blir smittet og ofte får milde symptomer, og at det først og fremst er folk med symptomer som smitter andre.

– Det viktigste er at man ikke møtes dersom noen har en infeksjon, enten hos den unge eller den gamle. I tillegg skal alle ha rene hender og man skal holde avstand. Best av alt er det om man kan møtes utendørs og ikke være for lenge sammen i et lite rom.

– Men vi sier at dersom du er helt frisk og under 65 år, så kan du også treffe barnebarn inne, men prøve å holde avstand.

Ferie

– Det er helt trygt å planlegge for norsk ferie, understreket justisminister Monica Mæland (H) på mandagens pressekonferanse.

– Alt annet er mindre trygt, men det er veldig trygt å planlegge for norsk ferie, sa hun videre.

Mæland sa at regjeringen også ønsker å ha fri bevegelse innenfor EØS-området, men siden det er ulik smittespredning i samfunnet og utvikling, er det foreløpig restriksjoner.

– Dette er en fortløpende vurdering, sa hun.

Helseminister Bent Høie (H) brukte også anledningen på pressekonferansen mandag til å understreke at rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser ikke gjelder lenger.

Regjeringen vil komme tilbake med flere gode råd for ferie- og fritidsreiser om ikke så veldig lenge, ifølge helseministeren.

– Vi forstår at folk har behov for fritidsreiser, og da har vi noen gode råd på veien, sa han. (NTB)