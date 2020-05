Tidligere studier har slått fast at barn er langt mindre utsatt for å bli alvorlig syke som følge av koronavirus. Om det betyr at de i mindre grad kan få viruset og utgjøre fare som smittebærere, er det derimot større usikkerhet knyttet til.

I søken etter svar har forskere derfor stilt seg to hovedspørsmål:

Er det mindre sannsynlig at barn får viruset?

Er det mindre sannsynlig at de sprer det?

Sammenliknet med voksne viser nå en ny studie at unge under 20 år er 56 prosent mindre utsatt for å bli smittet av Covid-19 etter å ha vært eksponert for personer med smitte, skriver BBC.

Større uvisshet er derimot knyttet til spørsmål nummer to.

Lav utbredelse

Studien er gjennomført av University College London (UCL) og London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Forskerne har gjennomgått 6.332 studier fra forskjellige land knyttet til sporing og spredning av koronasmitte. Av disse har 18 blitt gjennomgått for data.

– Bevisene viser klart at barn er de tryggeste å ha ute i samfunnet. De har lavest utbredelse av infeksjon og risikoen for død knyttet til Covid-19 er eksepsjonelt lav hos barn, sier Russel Viner, professor ved UCL og medforfatter av rapporten, til BBC.

Usikker smittefare

Hvor vidt dette innebærer at unge utgjør mindre fare for å spre viruset til andre, er det derimot større usikkerhet knyttet til i studien.

Likevel mener Viner at ettersom barn er mindre utsatt for å få viruset, vil de utgjøre mindre fare for å spre viruset:

– Dette støtter opp at barn i mindre grad spiller en rolle i å spre viruset, til tross for at det er stor usikkerhet knyttet til dette.

Forskerne er nå optimistiske til at funnene vil spille en sentral rolle i debatten om når skolene kan gjenåpne i Storbritannia.

– Disse nye bevisene vil hjelpe oss å få større forståelse for de mulige påvirkningene av å gjenåpne skolene, sier Rosalind Eggo, som også har bidratt til å utarbeide rapporten, til The Guardian.