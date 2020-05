Koronasmitten er på retrett, men daglig kommer det flere nye bekreftede smittetilfeller. Særlig i Oslo, der omtrent en av tre bekreftede smittede kommer fra.

Nye tall fra Folkehelseinstituttets database over smittespredning MSIS viser at smitten langt fra er spredt gjevnt utover byen.

Torsdag kveld viser tall at flere enn fire av ti nye bekreftede smittetilfeller i mai kommer fra de fire bydelene i Groruddalen.

LES OGSÅ TALLENE FRA APRIL: Disse bydelene i Oslo er hardest rammet av koronasmitte

Til sammen 159 personer har fått bekreftet koronasmitte. Av disse kommer 68 fra bydelene Alna, Bjerke, Grorud eller Stovner. Særlig Alna er hardt rammet med sine 29 smittede.

Bak dem følger Stovner med 18 tilfeller, Grorud med 12 og Bjerke med 9 bekreftede tilfeller.

LES OGSÅ: Slik blir Oslos «sommerskole» i år

Her er hele lista over antall bekreftede smittede i Oslo i mai fordelt på bydel per 20.5:

Alna: 29

Bjerke: 9

Frogner: 6

Gamle Oslo: 18

Grorud: 12

Grünerløkka: 12

Nordre Aker: 5

Nordstrand: 10

Sagene: 12

St. Hanshaugen: 2

Stovner: 18

Søndre Nordstrand: 5

Ullern: 7

Vestre Aker: 3

Østensjø: 11