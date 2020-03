Klokken 12 torsdag var det registrert 9.020 dødsfall totalt i verden. 4.134 av disse er i Europa og 3.416 i Asia, melder NTB.

En studie fra italienske helsemyndigheter har sett på helsesituasjonen rundt 18 prosent av dødsfallene knyttet til covid-19, melder Bloomberg.

Den viser følgende blant de undersøkte:

* Kun 0.8 prosent av de døde (tre personer) hadde ingen andre kjente helsekomplikasjoner.

* Nesten halvparten av de døde hadde minst tre andre helsekomplikasjoner.

* Om lag en firedel hadde en eller to andre helsekomplikasjoner.

* Mer enn 75 prosent hadde høyt blodtrykk.

* 35 prosent hadde diabetes.

* En tredel hadde en hjertekomplikasjon.

Høy gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen for pasietene som er døde i Italia er 79.5 år. I Norge er så langt (torsdag) seks personer døde av koronaviruset. Gjennomsnittsalderen på disse personene er 89 år. Med alderen øker risikoen for kroniske sykdommer og komplikasjoner.

Men det er likevel langt fra slik at alle eldre blir svært syke av koronaviruset. Kun et mindretall av eldre som får viruset utvikler svært alvorlig sykdom.

– Hvis du har et sterkt immunforsvar i utgangspunktet, vil viruset mest sannsynlig bli bekjempet, sier professor Sean Leng ved Johns Hopkins-universitetet til Vox.

Det er derfor ikke bare alder alene som utgjør risiko; det er å være eldre med en eller flere kroniske sykdommer eller komplikasjoner.

Dette poengterer også professor Torgeir Bruun Wyller ved Universitetet i Oslo.

– Man har lett for å si at eldre er eldre, og man alltid operert med kronoligiske aldergrenser. Det er veldig uhensiktsmessig, for det er aldri noen gang i livet vi er så forskjellige, også rent biologisk, som når vi blir gamle, fordi vi eldes ulikt, sa Wyller til Debatten i NRK.

– Sårbarhet er mye mer relevant for å vurdere risiko og nytte av behandling, sa Wyller.

Bildet bekreftes av Folkehelseinstituttet, som skriver følgende på sine nettsider om risikogruppene:

«Det er særlig eldre personer med risikofaktorer som kan få alvorlig forløp av covid-19.»

Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig sykdom av koronaviruset, ifølge Folkehelseinstuttet: Eldre personer over 65 år, voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har muligens også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

