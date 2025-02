Scholz kaller valgnederlaget bittert

Scholz’ parti Sosialdemokratene (SPD) får historisk lav oppslutning i nasjonalvalget, ifølge valgdagsmålingen, med kun 16,5 prosent av stemmene.

De er det tredje største partiet, bak AfD som får nær 20 prosent av stemmene.

– Det er et bittert valgresultat for Sosialdemokratene, det er også et valgnederlag, sa Scholz på valgvaken kort tid etter at hans konkurrent, CDU-leder Friedrich Merz, erklærte valgseier.

Scholz fortsatte med å gratulere Merz med seieren: «Gratulerer med valgresultatet». CDU/CSU med Merz i spissen blir størst i det tyske valget, ifølge valgdagsmålingen, med mellom 28,5 og 29 prosent av stemmene.

