CDU-lederen erklærer valgseier – AfD gjør historisk godt valg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De borgerlige kristendemokratene (CDU/CSU) har lenge ledet på meningsmålingene, og partileder Friedrich Merz har derfor lenge vært storfavoritt til å bli ny statsminister.

Merz’ parti får ifølge valgdagsmålingen mellom 28,5 og 29 prosent av stemmene og er med det fortsatt Tysklands største parti.

AfD får ifølge målingene mellom 19,5 og 20 prosent av stemmene, langt mer enn ved forrige valg, og blir dermed nest størst i den tyske forbundsdagen.

General election in Germany AfD-nestleder Tino Chrupalla og partileder Alice Weidel. (Wolfgang Rattay/Reuters)

Både Merz og de øvrige partiene har imidlertid gjort det klart at de ikke vil samarbeide med AfD.

– Vi har oppnådd et historisk resultat, sier AfDs partileder Alice Weidel til sine jublende støttespillere på valgvaken i Berlin.

Les også: Kommentar: Venstresiden kjemper i motbakke før det tyske valget

Hun sier at ytre høyre-partiet nå er «fast forankret» i det politiske landskapet i Tyskland.

Selv om alle de andre tyske partiene, inkludert valgvinneren CDU, har gjort det klart at de ikke vil samarbeide med AfD, sier Weidel at de er klar for å bli med i en regjering.

– Vår hånd vil alltid være utstrakt for å delta i en regjering for å virkeliggjøre folkets vilje, Tysklands vilje, sier hun.

Det er ventet at det blir krevende for Merz og CDU å danne koalisjonsregjering uten AfD ettersom partiet ligger an til å få så stor oppslutning.

Les også: Scholz kaller valgnederlaget bittert

SPD får 16,5 prosent av stemmene, som er det dårligste valget for sosialdemokratene noensinne, og også De grønne gjør det dårligere enn ventet med 12 prosent, ifølge Bild.

Venstrepartiet Die Linke får på sin side 9 prosent av stemmene, langt bedre enn ventet, mens høyreliberale FDP og Sahra Wagenknechts parti BSW vaker rundt sperregrensa på 5 prosent.

Grunnen til at Tyskland holder valg søndag, er at den sittende koalisjonsregjeringen til SPD-leder Olaf Scholz gikk i oppløsning.

Frammøtet ved søndagens valg var på hele 83 prosent, det høyeste siden gjenforeningen i 1990, ifølge rikskringkasteren ZDF. Til sammenligning var valgdeltakelsen på 76,4 prosent ved forrige nasjonalvalg i 2021.

Les også: Høyt valgframmøte i Tyskland

Les også: Zelenskyj: Ingen avtale med USA på Ukrainas bekostning