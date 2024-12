Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Byrået viser til opplysninger fra kilder i nasjonalforsamlingen. Mandag varslet partiene på venstresiden et mistillitsforslag mot regjeringen til statsminister Michel Barnier.

Bakgrunnen var at Barnier sa at han ville bruke en fullmakt i grunnloven til å omgå en avstemning i nasjonalforsamlingen om statsbudsjettet for neste år.

Les også: – Det er på tide at oljefondet viser mer lederskap