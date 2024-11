Tidligere president: Ønsker amerikansk hjelp til Ukraina før Taiwan

– De (USA, journ.anm.), burde gjøre alt de kan for å hjelpe ukrainerne. Vi har fremdeles tid på oss.

Det sa Tsai Ing-wen, Taiwans tidligere presidenten, på Halifax International Security Forum i Nova Scotia, Canada, denne helgen. Hun mener at videre amerikansk støtte til Ukraina vil virke avskrekkende på Kina, og er den beste måten å avverge et angrep på Taiwan fra det kinesiske fastlandet, melder blant annet Politico.

Utspillet kom som et tilsvar til en uttalelse den amerikanske admiralen Samuel Paparo, leder for den indopasifiske amerikanske militærstyrke, kom med på tirsdag. Han mener amerikansk våpeneksport til Israel og Ukraina setter en brems på hvor mye assistanse USA kan bidra med om situasjonen mellom Taiwan og Kina skulle eskalere.

– Fram til i år, hvor mesteparten av utstasjonerte amerikanske våpen har vært begrenset til artilleri og kortdistansevåpen, ville jeg sagt «ikke i det hele tatt», svarte Paparo på spørsmål om amerikanske våpenbidrag internasjonalt har redusert USAs evne til å forsyne sine allierte i Asia med våpen, følge Business Insider.

– Men nå, med tanke på Patriot-missilene som utstasjoneres, sammen med andre luftvernraketter, spiser det av lagrene våre. Å si noe annet ville vært uærlig, fortsatte Paparo.

Et Patriot-missil er en luftvernmissil som avfyres fra bakkenivå og kan stanse både fiendtlige missiler og luftfartøy.

Et Patriot luftvernssystem utplassert på et ikke-oppgitt sted i Ukraina. Ukrainas nye F-16-fly kan sees i bakgrunnen.

Fokus på Kina

USAs påtroppende president, Donald Trump, mener Europa i større grad må ta ansvar for europeisk sikkerhet. Dette bør skje i form av at hele Europa sammenlagt burde bruke like mye på forsvar som USA, mener Trump, ifølge Washington Post.

– USA er fokusert på Kina, og det kommer vi til å se tydeligere i årene som kommer. Det har en del å si for vår sikkerhet. Vi har jo gjort oss veldig avhengig av USA i lang tid, sa Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for SV og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen til Dagsavisen tidligere i høst.

Kongressmann Mike Waltz fra Florida, som er utpekt av Donald Trump som nasjonal sikkerhetsrådgiver i den kommende amerikanske regjeringen, kan gi en videre pekepinn på hvor prioriteringene ligger.

Republikansk kongressmedlem Mike Waltz fra Florida.

Waltz har tjenestegjort som oberst i nasjonalgarden. Han er en skarp kritiker av Kina, blant annet av landets aktivitet i Stillehavsregionen, og har tatt til orde for at USA må forberede seg på en mulig konflikt i området, skriver NTB.

Waltz skrev sammen med tidligere Pentagon-strateg, Matthew Kroenig, i The Economist at USA burde sørge for forhandlinger i Ukraina fortest mulig slik at de kan flytte sitt fokus til Kina og Taiwan.

De skriver at Trump kan øke eksport av flytende naturgass og slå hardere ned på Russlands oljeeksport for å tvinge den russiske presidenten Vladimir Putin til forhandlingsbordet snarest mulig, om han ikke skulle være villig. Om ikke dette lar seg gjøre, foreslår de derimot å øke våpenstøtten til Ukraina, og lette ytterligere på bruksbegrensningene på amerikanske våpen nedfelt av president Joe Bidens regjering. Trump selv foreslo dette i et intervju med Fox News i 2023.

Nylig åpnet Biden for at amerikanske våpen kunne brukes på russisk jord. Dette kom som en respons på at Russland har hentet inn tusenvis av nordkoreanske soldater som står klare for å kjempe mot ukrainerne i den russiske Kursk-regionen. Ukrainerne har okkupert deler av Kursk-regionen siden august, skriver blant annet BBC.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har sendt tusenvis av soldater til Russland på den russiske presidenten Vladimir Putins oppfordring.

Må betale mer

Biden-regjeringen mener på sin side at den amerikanske støtten til Ukraina ikke begrenser USAs mulighet til å bistå Taiwan om de skulle ha behov for det, skriver Politico.

Men i likhet med Trumps forventning om at Europa i større grad må sørge for og betale for egen sikkerhet, stiller han lignende krav til Taiwan. I et intervju med Washington Post sier påtroppende president Trump at Taiwan også burde bruke mer på forsvar. I dag bruker landet 2,6 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, Trump mener de burde bruke nærmere 10 prosent.

– Vi ville hatt vansker med å slå fast en helt arbitrær sum sånn helt uten videre, skal den tidligere taiwanske presidenten ha sagt, uten å kommentere Trumps utspill direkte, ifølge Politico.

Livsviktige halvledere

Mye av årsaken til at Taiwan er en strategisk viktig partner for ikke bare USA, men også Europa, er at over 90 prosent av verdens mest kompliserte halvledere produseres i Taiwan, ifølge The Economist.

Halvledere er essensielle komponenter vanligvis laget av silisium i blant annet databrikker som brukes i alt fra biler, mobiltelefoner, raketter og fly, men også noe så enkelt som dynamiske holdbarhetsmarkører på for eksempel pakker med kyllingfilet.

Selv ikke giganten Apple produserer sine egne halvledere, da prosessen er ekstremt vanskelig og kostbar. Historiker og forfatter Chris Miller beskriver hvordan hele den moderne digitale verden i praksis kan stoppe opp om tilgangen på disse halvlederne skulle forsvinne, i sin bok «Chip Wars – The fight for the world’s most critical technology».

– Den moderne økonomien klarer ikke fungere uten haugevis av disse brikkene, sa Miller på New York Times-journalisten Ezra Kleins podkast «The Ezra Klein Show».

De elektroniske portene på en halvleder montert på et kretskort kan måles i nanometer - det vil si en milliarddel av en meter. Produksjonen av disse er derfor uhyre komplisert. Det vil si at noen av dem er mindre enn et biologisk virus.

President Biden fikk i 2022 gjennom et politisk vedtak kalt «CHIPS and Science Act» – et vedtak som garanterte milliarder av dollar til nasjonal amerikansk produksjon av både databrikker og halvledere, i form av lån og subsidier til amerikanske selskaper. Men å samle både kunnskap og produksjonsevne tar tid.

Trump har kritisert Bidens vedtak, og ønsker heller å innføre skyhøye tollmurer på halvledere og databrikker fra utlandet for å tvinge internasjonale aktører til å produsere produktene sine innenfor USAs landegrenser, skriver New York Times.

Videre beskyldte Trump Taiwan for å ha «stjålet» databrikkeindustrien til USA, som i 1990 sto for omtrent 37 prosent av produksjonen av halvledere i verden, mot rundt 10 prosent i dag.

