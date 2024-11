Zelenskyj: Tror krigen kan bli avsluttet neste år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Når vil krigen ende? Når Russland vil det. Når USA tar en sterkere stilling. Når det globale sør står sammen med Ukraina og støtter en slutt på krigen, sa Zelenskyj i et møte med representanter for utenlandske medier på en konferanse om matsikkerhet i Kyiv lørdag.

– Det blir ikke enkelt. Men jeg er sikker på at vi har gode sjanser til å oppnå det neste år, sa Zelenskyj ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

Han la til at han ønsker å høre forslag fra USAs påtroppende president Donald Trump, som flere ganger under valgkampen hevdet at han kan få avsluttet krigen i løpet av 24 timer.

