Robert Fico freser mot Biden og USA: – Dere eskalerer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette kan føre til en eskalering uten sidestykke, sier Fico, ifølge avisen Kyiv Independent og det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Søndag meldte Reuters at USAs avtroppende president Joe Biden hadde bestemt seg for å tillate at Ukraina bruker amerikanske våpen til angrep langt inne på russisk territorium, noe de så langt har hatt restriksjoner på.

Avgjørelsen er ikke offisielt bekreftet av amerikanske myndigheter.

USAs president Joe Biden gir fra seg makten til Republikanernes Donald Trump i januar, etter at Demokratene og Kamala Harris tapte valget mot Trump nylig. (Eraldo Peres/AP)

Nå reagerer altså slovaken Fico kraftig.

– Avgjørelsen er et hinder mot fredssamtaler i Ukraina, mener han.

Fico har gjort det klart at partiet hans ønsker å gi humanitær støtte til Ukraina, men ikke våpen.

Støtte fra Russland

60 år gamle Fico leder det prorussiske populistpartiet Smer-SD.

– Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal, har NTNU-professor og Øst-Europa-ekspert Tobias Schumacher tidligere uttalt til Dagsavisen.

Fico ble i mai skutt og såret i et attentat hjemme i Slovakia. I attentatet ble Fico truffet av fem skudd, og ble operert flere ganger, men kom seg til hektene igjen.

Fico støttes i sine ferske USA-uttalelser av Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin og Kreml.

– Dersom vestlige våpen blir brukt til angrep langt inne i Russland, vil det ikke være Ukraina som angriper, men de landene som ga dem lov, advarte Peskov mandag, ifølge NTB.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov fyrer stadig løs mot Vesten i mediene. (Maxim Shemetov/Reuters)

Håper på Trump-grep

Russland har i flere måneder advart Vesten om hvordan de vil tolke en slik avgjørelse, og sagt at det vil øke risikoen for en konfrontasjon med Nato.

– Denne avgjørelsen er hensynsløs, farlig, rettet mot en kvalitativ endring og en kvalitativ økning av hvor involvert USA er i denne konflikten, sa Peskov videre.

Russland og Slovakia reagerer på at USA tilsynelatende har åpnet for at Ukraina kan bruke langtrekkende raketter, som denne Atacms-raketten, mot mål dypt inne i Russland. (HANDOUT/AFP)

Han sa også at Russlands president Vladimir Putin hadde gjort Russlands mening om saken klar i september. Putin sa da at dersom Vesten godkjente slik bruk av våpnene de gir Ukraina, ville det bety at Nato-landene, USA og europeiske land ble direkte involvert i krigen.

Den russiske folkevalgte Marija Butina sier ifølge NTB at hun håper USAs påtroppende president Donald Trump vil omgjøre avgjørelsen når han kommer til makten i januar.

Les også: Tordner mot Viktor Orban: – Et ungarsk Watergate

Les også: Fico lover å ikke slippe Ukraina inn i Nato på hans vakt

Les også: Putin-beundrer, populist og «Robin Hood»: Fico vil lede et splittet Slovakia

---

Fakta om Slovakias statsminister Robert Fico

Den 59 år gamle Fico startet sin fjerde runde som statsminister i oktober i fjor. Han har deltatt i det politiske liv i over 30 år.

Han har markert seg som en nasjonalistisk høyreleder som balanserer sin tilslutning til EU og Nato med tidvis krass kritikk av begge organisasjoner.

Fico blir betegnet som en populist som raskt kan vende om i takt med endringer i opinionen og de politiske realiteter. Blant Slovakias 5,5 millioner innbyggere er det kun en minoritet som tror at Russland er skyld i Ukraina-krigen.

I løpet av de fire siste årene har Fico inntatt standpunkter som går på tvers av dem som uttrykkes av allierte land i Europa. Han vil stanse militærhjelpen til Ukraina, og han motsetter seg sanksjonene mot Russland. Like fullt fordømmer han invasjonen.

Han har truet med å nedlegge veto mot et framtidig Nato-medlemskap for Ukraina.

Fico sies å ha Ungarns statsminister Viktor Orban som sitt forbilde, en omstridt politiker som ikke nøler med å tale EU og Nato midt imot.

Fico har bakgrunn fra arbeiderklassen, men tok juridisk eksamen i 1986. Da gikk han også inn i kommunistpartiet. Etter regimeskiftet i 1989 arbeidet han som advokat i forvaltningen, vant en plass i nasjonalforsamlingen for et fornyet kommunistparti og representerte Slovakia i flere saker ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Fico har siden 1999 ledet partiet SMER som kun i navnet er et sosialdemokratisk parti. Som kritiker av liberale økonomiske reformer ble han statsminister i 2006.

Ficos politiske posisjon ble svekket i 2018 da en gravejournalist og hans forlovede ble drept av en profesjonell drapsmann. Begge gransket korrupsjon blant samfunnstopper da de ble tatt av dage.

Store demonstrasjoner mot korrupsjon tvang Fico til å gå av etter valget i 2020. Under pandemien var han en sterk motstander av vaksiner og masker.

Han ble valgt igjen i 2023 med bare 29 prosent av stemmene, takket være en verdikonservativ velgergruppe utenfor de store byene.

(Kilde: NTB)

Robert Fico. (SERGEI GAPON/AFP)

---