Tordner mot Viktor Orban: – Et ungarsk Watergate

Påstandene ble framsatt under en pressekonferanse i Budapest nylig. Magyar hevdet å ha avslørt «et ungarsk Watergate», med henvisning til den politiske spionasjesaken i USA på 1970-tallet. Watergate-skandalen førte til at Republikaneren Richard Nixon trakk seg som president i 1974.

«Etterretningsoffiserer som tjener landet sitt og ikke en mafiaregjering, har betrodd meg at leiligheten min, partikontorene og kjøretøyene våre har blitt avlyttet i månedsvis,» hevdet Peter Magyar, som leder opposisjonspartiet Tisza, ifølge Politico.

Peter Magyar avbildet under en tale i den ungarske hovedstaden Budapest nylig.

Fyrer tilbake mot Magyar

Opposisjonslederen Magyar hevder Viktor Orban og statsministerens parti Fidesz forsøker å ødelegge for ham og partiet.

– Regjeringen ønsker å stilne oss. Men millioner av mennesker kan ikke stilnes, tordnet han.

Eszter Vitalyos, talsperson for den ungarske regjeringen, fnyser imidlertid av påstandene.

– Noen har sett for mange spionfilmer, svarte Vitalyos syrlig, ifølge Politico.

Peter Magyars popularitet har økt blant velgerne.

Orban-nedtur på målingene

På en meningsmåling i slutten av oktober fikk Magyars parti Tisza høyere oppslutning blant velgere som har bestemt seg enn regjeringspartiet Fidesz, ifølge NTB.

Det er første gang siden 2010 at et enkeltstående opposisjonsparti kryper foran Fidesz på en slik måling. Tisza får i målingen 42 prosent oppslutning blant velgerne som har bestemt seg, mot 40 prosent for Fidesz. Når man spør hele befolkningen – og tar med dem som fortsatt er usikre – er det Fidesz som leder med 29 prosent mot Tiszas 26 prosent.

Meningsmålingen er tatt opp av tenketanken 21 Research Center, og ble publisert av mediet Partizan.

Russland-vennlig

Viktor Orban og hans parti har for øvrig tette bånd til Russland, og har vært sterkt kritiske til europeisk støtte til Ukraina. Orban er blitt kalt Vladimir Putins beste venn i EU.

Opposisjonspolitiker Magyar ser ut til å bli en stadig sterkere irritasjonsfaktor for statsministeren.

– Peter Magyar er blitt et forstyrrende element for Orban. I starten ble han ignorert (av Orban og Fidesz, journ.anm.), men nå tar de i bruk alle midler mot ham – deriblant propaganda fra Fidesz-vennlige medier, sa den ungarske eksperten Márta Pardavi til Dagsavisen tidligere i år.

Márta Pardavi følger utviklingen i Ungarn tett. Hun leder den ungarske Helsingforskomiteen, men også programmet Recharging Advocacy for Rights in Europe (RARE), som bistår menneskerettighetsforkjempere i å bygge sterkere organisasjoner og allianser for felles handling rettet mot styrking av sivilsamfunnet og rettsstaten.

– Fidesz har bestemt seg for å slutte å ignorere Peter Magyar og heller ta opp hansken. De er nødt til å diskreditere ham, fordi det han har startet er veldig farlig (for Fidesz og Orban, journ.anm.), sa analytiker og statsviter Gabor Török samtidig til den politiske kanalen Partizán.

Ungarsk Messias?

Ifølge Törok viser Peter Magyars popularitet at flere i den ungarske befolkningen venter på en Messias-lignende skikkelse. Eva Sarfi, førstelektor i Øst-Europa-studier ved Universitetet i Oslo (UiO), har vært inne på samme poeng.

– Det er et veldig sterkt behov for en alternativ kraft i Ungarn nå, etter min mening. Og veldig mange som hørte på Magyars første tale i Budapest, følte at «dette er fantastisk». Magyar selv virket sjokkert over hvor mange som møtte opp. Han prøvde å få fram at han ikke er noen Messias, men det ble nesten hallelujastemning. Det er slett ikke sikkert at Magyar vil lykkes i å skape en alternativ politisk kraft, men stemningen under talen hans viser at veldig mange mennesker lengter etter noe nytt, har Ungarn-eksperten Sarfi uttalt til Dagsavisen.

Hvem er Viktor Orban?

Ungarsk politiker (61). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla partiet Fidesz i 1988, og har ledet det siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Viktor Orban.

