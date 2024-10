Fico lover å ikke slippe Ukraina inn i Nato på hans vakt

– Så lenge jeg leder den slovakiske regjeringen, vil jeg instruere parlamentsmedlemmene som er under min kontroll om aldri å gå med på at Ukraina skal bli medlem av NATO, lovet den Slovakias statsminister, Robert Fico. Det skriver Politico.

Medlemskapet har lenge vært tema etter Russlands invasjon av Ukraina. For å bli valgt inn som medlem i Nato, krever det at alle 32 medlemslandene blir enig om å slippe inn nye medlemsland.

– Må gi ifra seg landområder

Det betyr at om Fico ikke stemmer for Ukraina, så kommer han til å lykkes i holde Ukraina utenfor Nato. Hvert fall fram til 2027, da det er ny valg i Slovakia.

Dagsavisen har tidligere skrevet om Fico som ble statsminister i Slovakia i oktober 2023. Da han kom til makta stoppet han våpen leveransene til Ukraina. Imidlertid utrustet han ukrainerne med dieselaggregater utstyr til minerydding, samtidig som han var klar på at han ikke støtter sanksjonene mot Russland og at Ukraina ikke er et selvstendig og suverent land siden landet er under USAs fullstendige påvirkning og kontroll.

Fico har tidligere sagt at det er viktig å blokkere og legge ned veto mot et ukrainsk medlemskap i Nato, fordi det ikke vil være noe annet enn grunnlaget for tredje verdenskrig. Han påpekte også at det er ikke mulig å avslutte krigen militært og at Ukraina vil være nødt til å gi fra seg landområder.

Statsminister Fico er en kontroversiell figur i eget hjemland, og ble i mai skutt skutt og såret i et attentat. I attentatet ble Fico truffet av fem skudd, og ble operert flere ganger, før han etter hvert har tatt over igjen som statsminister. Gjerningsmannen var en 71 år gammel poet som tidligere har jobbet som sikkerhetsvakt.

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Russland. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Den tidligere statsminister i Nederland Mark Rutte har nylig tatt over jobben til Jens Stoltenberg, som Nato-sjef. (HENRY NICHOLLS/AFP)

– Nærmere enn noen gang

Disse uttalelsene er i skarpt kontrast med det den nye Nato-sjefen, Mark Rutte uttalte denne uken på et pressekonferanse.

«Ukraina er nærmere NATO enn noen gang før, og vil fortsette på denne veien helt til dere blir medlem av alliansen vår», sa Rutte.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, er Rutte også kjent som en av Ukrainas mest trofaste støttespillere og en av Russlands president Vladimir Putins argeste kritikere.

Tidligere har også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj sagt at de vil bli invitert inn i Nato så snart krigen tar slutt, melder Reuters.

Siden Russland invaderte Ukraina i 2022, har både Sverige og Finland meldt seg inn i Nato. Da ble landene blokket av både Ungarn og Tyrkia i en periode, før de slapp inn Sverige og Finland i varmen i år.

