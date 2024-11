Storbritannia dobler nødhjelpen til Sudan

Det tilsvarer mer enn 1,5 milliarder norske kroner og er en dobling av nødhjelpen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Den nye nødhjelpspakken vil hjelpe FN og andre hjelpeorganisasjoner til å skaffe mat, penger, ly, medisinsk hjelp, vann og sanitærutstyr.

– Den brutale konflikten i Sudan har forårsaket lidelse som er umulig å forestille seg. Sudans befolkning trenger mer hjelp, sier utenriksminister David Lammy.

14 millioner på flukt

Hjelpen går til 600.000 internt fordrevne i Sudan og 700.000 som har flyktet til naboland.

– Storbritannia kommer aldri til å glemme Sudan, sier han også.

Til sammen er 14 millioner mennesker på flukt, ifølge FN, som omtaler det som verdens største flyktningkrise.

FN anklager begge sider i konflikten for å bruke sult som kampstrategi mot 25 millioner sivile. Tre større nødhjelpsorganisasjoner har advart som en sultkrise av historiske dimensjoner og sier at desperate familier spiser blader og insekter.

Underrapporterte drapstall

I april i fjor brøt det ut krig mellom regjeringsstyrker og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF). Konflikten er i stor grad en personlig konflikt mellom hærens leder, general Abdel Fattah al-Burhan og leder for RSF, general Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemetti.

Over 24.000 mennesker er drept. Det antas at antallet drepte er betydelig underrapportert. En studie fant denne uken ifølge nyhetsbyrået AFP at det er flere drepte kun i delstaten Khartoum enn det som er rapportert i hele landet så langt.

Både den sudanske hæren og RSF er anklaget for omfattende drap, tortur og overgrep mot sivilbefolkningen. For to uker siden ble RSF anklaget for å ha drept 120 sivile i landsbyen Al Hilaliya, mens RSF på sin side anklaget den sudanske hæren for å ha drept 60 sivile i et luftangrep.

