Russland: – Ren fiksjon at Trump og Putin har snakket sammen

Ifølge Dmitrij Peskov, Putins talsmann, er opplysningene om den angivelige samtalen ren fiksjon.

– Dette er overhodet ikke sant. Dette er ren fiksjon, det er bare falsk informasjon, sier Peskov til pressen mandag.

– Samtalen fant ikke sted. Dette er det mest åpenbare eksempelet på hva slags kvalitet det er på informasjonen som nå blir publisert, noen ganger selv i ganske velansette publikasjoner, sier han videre.

Det var den amerikanske avisa Washington Post som søndag meldte at Vladimir Putin og Donald Trump hadde snakket sammen på telefon torsdag, to dager etter valget i USA. Avisa viste til opplysninger fra ikke navngitte kilder. Også nyhetsbyrået Reuters meldte at samtalen hadde funnet sted.

Trump skal ha bedt Putin om ikke å eskalere Ukraina-krigen.

De ikke navngitte kildene hevdet også at Trump mottok samtalen i sitt hjem i Florida, og at Trump minnet den russiske presidenten om USAs «betydelige militære nærvær» i Europa.

De to diskuterte mål om å få fred på det europeiske kontinentet, og Trump uttrykte interesse for å følge opp samtalen snarlig for å snakke om en løsning på Ukraina-krigen, fikk avisen opplyst.

Trump lovet i valgkampen å få en rask slutt på krigen i Ukraina, men uten å si hvordan han skulle få det til.

