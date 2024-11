Intens valginnspurt i vippestaten Pennsylvania

Mens Kamala Harris brukte mandagen fullt og helt på Pennsylvania – med valgmøter i blant annet Pittsburgh og Philadelphia, holdt Donald Trump valgmøter i både Pennsylvania og to andre vippestater: North Carolina og Michigan.

For Trump startet dagen i Raleigh i North Carolina, der han brukte valgmøtet til å snakke om sin strenge innvandringspolitikk og nok en gang rakket ned på sine politiske motstandere.

Det var imidlertid mange tomme seter i konferansehallen J.S. Dorton Arena, som har plass til 5000 tilskuere.

En av de frammøtte, Ebony Coots, stemte på Hillary Clinton i 2016, men nå er det Trump som gjelder. At han vinner, er hun imidlertid ikke sikker på.

– Du vet, kanskje jeg faktisk forsøker å dra til en annen planet, sier 48-åringen om utsiktene til at Harris vinner.

– USA i forfall

Trump har den siste tiden gjort alt han kan for å framstille USA som et samfunn i forfall, og som han skal gjøre alt for å redde.

Harris har på sin side spisset budskapet inn mot spesifikke velgergrupper med slagordet «Når vi kjemper, vinner vi». Håpet er å appellere til unge velgere, samt de med latinamerikansk og arabisk bakgrunn.

De siste dagene har hun stort sett sluttet å nevne Trumps navn. I stedet omtaler hun ham som «den andre fyren». Hun satser fortsatt på mye latter og glede, og har lovet å være en problemløser som søker konsensus.

– I løpet av de neste 24 timene, la oss nyte dette øyeblikket og banke på naboens dør. La oss få dette gjort, sa hun til folkemengden i Scranton i Pennsylvania, mandagens første stopp.

Puerto Rico i fokus

I Pennsylvania skulle hun også innom Allentown, der det bor titusener mennesker fra Puerto Rico. Her får hun selskap av rapperen Fat Joe.

Senere skal hun innom en puertoricansk restaurant i Reading sammen med Alexandria Ocasio-Cortez, en av de mest venstreorienterte demokratene i Kongressen.

Både Fat Joe og Ocasio-Cortez har røtter i Puerto Rico, og denne delen av valgkampen framstår som en klar respons på uttalelsen om at Puerto Rico er «en flytende søppeløy», som en komiker nylig kom med på ett av Trumps valgkampmøter.

Dør til dør

Ron Kessler, en 54 år gammel veteran fra luftforsvaret, er blant dem som er overbevist om at Harris er den rette til å lede USA, selv om han tidligere var republikaner. I mange år lot han være å stemme ettersom han var sikker på at den riktige kandidaten kom til å vinne uansett.

– Nå er jeg eldre og mye klokere. Jeg tror det er viktig, det er min borgerplikt. Og det er viktig at jeg stemmer for meg selv, og at jeg stemmer for demokrati og for landet, sier han.

Harris tok seg også tid til å gå en runde fra dør til dør i byen reading, der hun møtte en familie på tre, som sa de hadde bestemt seg, men ikke ville røpe hvem de skulle stemme på tirsdag morgen.

Litt lenger ned i gaten ble den demokratiske kandidaten møtt med en klem fra en kvinne som kunne forsikre at «du har allerede min stemme».

Lady Gaga på scenen

Harris avslutter dagen med et stort valgmøte i Philadelphia, der blant annet Lady Gaga og Oprah Winfrey er ventet å delta.

Å vinne Pennsylvania og stemmene fra delstatens 19 valgmenn regnes som svært viktig for begge kandidatene. Delstaten spilte en avgjørende rolle både i valget i 2016 og i 2020 og kan også komme til å gjøre det i år.

Om lag 78 millioner amerikanerne har forhåndsstemt, ifølge Election Lab ved University of Florida. Det er nesten halvparten av alle stemmene som ble avgitt i valget for fire år siden.

Oversikten viser også at langt flere registrerte republikanere har forhåndsstemt i år enn i 2020.

