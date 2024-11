Forteller om skarpe fronter i amerikanske familier: – Vil ikke si hvem jeg har stemt på

Robert Murphree (55) bor i Norge og er amerikansk statsborger, men har ingen planer om å følge valgnatta i USA – time for time.

– Jeg gruer meg veldig til det juridiske sirkuset som nesten garantert snart kommer til å begynne. Og jeg tenker faktisk ofte på de mange soldatene som ga sitt liv for den amerikanske friheten og demokratiet. Det hele er så uverdig deres offer.

Det sier Murphree, som har bodd over halve livet i USA, er født i Los Angeles og bor i Indre Østfold.

Familien er delt

Murphree har permanent oppholdstillatelse i Norge, og skal snart også søke norsk statsborgerskap. Til Dagsavisen vil han ikke fortelle om han har stemt, eller hvem han har stemt på.

– Som i de fleste familier i USA, er det to politiske leirer med nokså skarpe fronter. Vår familie i Norge er dog ganske samstemte, men av respekt for mine familiemedlemmer i USA vil jeg ikke si hvilken presidentkandidat jeg støtter.

I forhold til dekningen av valgkampen er han spesielt overrasket over en ting.

– Det sier litt om hvor ekstreme tilstander vi er i da en av presidentkandidatene var millimeter fra å miste livet i et attentat. Hvor mange nyhetsmedier nevner dette fortsatt, eller har det med i sine saker sist uke? Nyhetssyklusen raser videre, som om det ikke har skjedd. Utrolig, avslutter Robert Murphree.

– Blendes av Trumps retorikk

Murphree er mest spent på hva Donald Trump kommer til å gjøre med støtten til Ukraina, hvis han skal styre USA de neste fire årene.

– Ryker støtten til Ukraina, vil det være et moralsk nederlag av dimensjoner. Europa må da virkelig se i øynene at de må ta sitt sikkerhetsansvar selv. Jeg er også spent på hva som skjer med Trumps forslag til tollsatser. Med Harris vil det nok bli en langt mer forutsigbar linje, på mange fronter, mener han.

– Uverdig, med ett ord sammenfatter Murphree valgkampen i USA, og fortsetter:

– Det absolutt verste er at sannhet og fakta bestrides blindt, men også at presidentvervet selges fra begge sider som en enerådig keiser – som lettvint kan gjøre det ene eller det andre. USAs landsfedre, som jeg har grenseløs respekt og beundring for, etablerte et system som med viten og vilje skulle være tungrodd når det gjaldt politiske beslutninger, men handlekraftig i utøvelse gjennom presidenten. Slik startet det. George Washington, en uhyre prinsipiell leder, holdt seg borte fra både Det hvite hus og Senatet når de forhandlet så busta føyk. Dette har utviklet seg over tid til at betoningen av makt har kommet mer og mer til presidenten og Det hvite hus. Utfordringen er at få politikere ser seg tjent med å nedtone dette fenomenet.

– Hva er det mange amerikanere hører, og vi nordmenn ikke forstår i forhold til Donald Trumps popularitet?

– Dette er et aspekt som jeg synes er underformidlet i Norge. Vi rystes av Trumps utsagn og oppførsel, men forstår ikke hvordan det politiske landskapet har forandret seg. De, jeg vil kalle, ekstreme fløyene på venstresiden i USA virker ikke som noen trussel for nordmenn flest – men den gjennomsnittlige amerikaner blir skremt av dem. Jeg tror det går langt tilbake i tid. Da folk dro fra den europeiske samfunnselitens hierarkiske jernhånd, for en ny mulighet i USA med langt større frihet for menigmann. Det narrativet er dypt forankret i USA, mener Murphree og avslutter:

– Ideer som gir staten langt mer makt over både folks penger, og personlige beslutninger, vil møte en motstand med svært dype røtter. Den norske pressen blendes ofte av Trumps retorikk og ser ikke «landskapets detaljer».

