Splittet KrF vil forby pride-flagg i norske skolegårder

Det vil i praksis bety et forbud mot regnbueflagg, skriver VG.

– Vi ser at det er veldig mange skoleledere og rektorer som gang på gang blir satt i en utrolig krevende skvis som handler om de skal heise Pride-flagget eller ikke. Uavhengig av om de gjør det eller ikke, så blir det tatt som et ideologisk standpunkt, sier Constanse Borge, 2. nestleder i KrFU.

Forslaget ble ikke banket gjennom uten debatt på partiets landsmøte i Bergen. Nestleder Ida Lindtveit Røse var blant motstanderne av flaggforslaget.

– Jeg mener det ikke er behov for endringer i flaggloven, og at vurderinger rundt flagging ved skoler fortsatt skal være skoleeier og skoleledelsens ansvar og avgjøres lokalt, sier hun til avisen.

Overfor Vårt Land, som først meldte om resultatet av fredagens avstemning, sa førstekandidat i Østfold, David Hansen, at forslaget er noe av det mest skandaløse som er presentert. Han sier det er endret flere ganger siden KrFs landsstyre behandlet det.

– Dette er Vikor Orban-politikk, uttalte stortingskandidaten fra Østfold.

Borge sier til VG at hun ikke er mot regnbueflagg, men at det ligger for mye symbolikk i det.

– For mange så er Pride-flagget også et symbol på veldig mye annet som de ikke assosierer seg med. Vi ønsker bare at skolegården skal være helt nøytral.