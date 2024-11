Her kan arbeidsfolk avgjøre presidentvalget

I walked the avenue, ‘til my legs felt like stone, I heard the voices of friends vanished and gone, At night I could hear the blood in my veins, Just as black and whispering as the rain, On the streets of Philadelphia − Bruce Springsteen, 1993

− Selvsagt skal jeg stemme på Kamala! Hvorfor? Fordi hun er på lag med fagforeningene. Hun er ikke motstander av oss, som Trump er, sier Dave.

Iført fagbevegelsens genser med et tydelig budskap om å stemme for det fagforeningsvennlige alternativet, er han en av noen hundretalls arbeidere i Philadelphia som rigger for det aller siste valgkamparrangementet for Demokratenes kandidat, Kamala Harris. Mandag kveld var det ventet opp mot 100.000 tilhørere da Harris avsluttet valgkampen med et rally her i den største byen i Pennsylvania − den aller viktigste av de sju mye omtalte vippestatene.

Pennsylvania er den femte mest folkerike delstaten i USA med rundt 13 millioner innbyggere. Philadelphia er den klart største byen i staten med sine 1,6 millioner innbyggere. Staten ligger langt mot øst i USA, og Philadelphia er bare en drøy times togtur unna Penn Station midt i New York City.

Vi er dypt bekymret for at Trrump vil føre en politikk som favoriserer direktørene, ikke fagforeningene

I 2016 vant Donald Trump staten med drøyt 40.000 stemmers overvekt, og han vant også presidentvalget. I 2020 var det Demokratenes Joe Biden som vant staten med 80.000 stemmers margin. Og Biden vant med det også valget.

Faktisk har ingen demokrat vunnet presidentvalget uten å vinne Pennsylvania siden Harry S. Truman i 1948 tapte Pennsylvania, men likevel ble valgt til president med god margin.

Siden staten har så mye å si for valgutfallet er heller ingen andre stater som har fått flere besøk av de to kandidatene i valgkampen. Det er derfor ikke uventet at Kamala Harris avslutter sin kampanje nettopp her i Philadelphia.

Men når man går rundt i Philadelphia søndag før valget, er det ikke slik at det koker av valgkamp på hvert hjørne. Bybildet preges mer av at byens NFL-lag, Piladelphia Eagles, skal spille hjemmekamp mot Jacksonville Jaguars. De grønne Eagles-draktene er å se på hvert eneste gatehjørne. Det er lenger mellom Kamala-trøyene, og de karakteristiske røde Trump-capsene er knapt å se i det hele tatt.

Byen Philadelphia er nemlig en demokratisk bastion. De blå er størst her, og siden opp mot 15 prosent av innbyggerne i Pennsylvania bor her, så er stemmetallene svært viktige for valgutfallet. Nå handler det derfor om å få flest mulig i byen her til å bruke stemmeretten.

For å få til det har fagbevegelsen engasjert seg sterkt. Den lokale avdelingen av det som tilsvarer LO i Norge, AFL-CIO, har deltatt aktivt i valgkampen. I tillegg til å bruke sine egne sosiale medier, har de prioritert dørbanking og telefonering til medlemmer for å mobilisere flest mulig til å stemme.

AFL har også gått gjennom kandidatenes program, og de har funnet klare forskjeller som vil påvirke fagforeningenes arbeid den kommende presidentperioden. Ifølge AFL er Kamala Harris på lag med amerikanske fagorganiserte arbeidere, og de understreker at hun skal ha støttet opp om streiker og aksjoner også før hun ble visepresident.

Hennes politikk har fått nye arbeidere inn i fagforeningen, forbedret pensjonene deres, hjulpet yngre arbeidstakere og sikret medlemmene høyere lønninger, framholder den lokale AFL-foreningen i Philadelphia. Om Trump er de langt mer kritiske. AFL mener han har fremmet mange forslag som er i tråd med hva de store selskapene ønsker – blant annet kutt i lønn, overtidsbetaling, pensjoner og helse- og sikkerhetsarbeidet.

− Hvis Donald Trump blir president er vi dypt bekymret for at han vil føre en politikk som favoriserer direktørene, ikke fagforeningene, skriver AFL-CIO, som oppsummerer på følgende måte: Det er stor forskjell mellom de to presidentkandidatene, og utfallet av valget kan få store konsekvenser for våre fagforeninger.

Pennsylvania er en mangfoldig delstat. I hver ende ligger storbyregioner med millioner av innbyggere og viktige forstadsvelgere. Byene vinnes som regel av demokratene, mens Trump er klart mest populær i bygdene og småbyene midt i delstaten.

For Harris er den viktigste velgerbasen unge, minoritetsvelgere og kvinner. Tidligere var Pennsylvania en stor industristat, men siden 1970-tallet har denne sektoren minket. Samtidig har den mange trekk av det nye USA: Raskt voksende latinamerikanske og asiatiske befolkninger, og en innflytelsesrik olje- og gassektor.

Harris har trolig derfor gått bort fra et tidligere standpunkt om forbud mot utvinning av skiferolje og -gass, såkalt fracking, som er en svært viktig industri i Pennsylvania. Samtidig fronter hun saker som pristak på reseptbelagt medisin og billigere barnehage som er ansett som viktig for å vinne forstedene.

I dag er det valgdag og en intensiv valgkamp er over. Fagbevegelsen har på tampen også fått drahjelp av en rekke kjendiser. De siste dagene har blant annet skuespillerne Martin Sheen og Robert De Niro besøkt fagforeningen i Philadelphia.

Når resultatet kommer, får vi se hvor mange arbeidsfolk de har klart å mobilisere til å stemme. Den kandidaten som vinner Pennsylvania har stor sjanse til å vinne verdens viktigste valg, så fagbevegelsen i Philadelphia står på helt til slutt.

I helgen postet de følgende melding på Facebook: Hold øynene på pokalen, Philly Labour! La oss vinne dette!

