Bush er taus om Donald Trump. Clinton mener å vite hvorfor

Den tidligere topp-republikaneren Liz Cheney og hennes far Dick Cheney – som var visepresident under George W. Bush da Bush satt ved makten i Det hvite hus – har begge gått ut offentlig med støtte til Demokratenes kandidat Kamala Harris i 2024-valget. Harris og Republikanernes Donald Trump kjemper om presidentembetet i USA på valgdagen tirsdag 5. november.

Nå håper Liz Cheney – som er en sterk Trump-motstander og har vært aktiv for Harris i valgkampen – at ekspresident Bush også skal gi sin støtte til Harris, skriver The Hill.

– Jeg har ingen forklaring på hvorfor George W. Bush ikke har snakket ut om dette ennå. Men jeg håper at han gjør det. Det er på tide, sier Liz Cheney, ifølge nettstedet.

Clintons tanker

Men Bush har allerede sagt mer enn det han får ære for, i hvert fall mellom linjene, ifølge Bill Clinton. Han var president for Demokratene i perioden 1993-2001.

– For eksempel har Bush ved flere anledninger snakket om hvor viktig innvandring er for USA, sier Clinton til CNN, med henvisning til Donald Trumps stadige verbale angrep mot ulovlig innvandring og situasjonen ved grensen til Mexico.

Clinton har sine tanker om hvorfor Bush har holdt seg stille om duellen mellom Trump og Harris.

– Ting er annerledes når man er ute av det politiske liv. Og siden Bush har vært stolt republikaner i alle år, tror jeg det han har sagt tidligere er nok for ham – uten å føle at han må «gi opp» partiet han har vært en del av og støttet hele livet, forklarer Clinton.

Datteren støtter Kamala Harris

En talsperson for George W. Bush har tidligere uttalt at ekspresidenten ikke kommer til å oppfylle ønsket fra Liz Cheney.

– President Bush trakk seg tilbake fra presidentvalg og den politiske scenen for lenge siden, heter det i uttalelsen, ifølge Daily Mail.

Bush’ datter, Barbara Pierce Bush, har imidlertid gått ut med sin støtte til Kamala Harris – blant annet fordi hun mener Harris vil beskytte kvinners rettigheter, ifølge The New York Times.

Selv har demokraten Bill Clinton – ikke overraskende – vært klar i sin støtte for Harris.

– I 2024 har vi et ganske greit valg, mener jeg. Kamala Harris for folket. Og den andre fyren (Donald Trump, journ.anm.) har bevist, enda mer enn første gang, at det handler om «meg og meg selv». Jeg vet hvem jeg foretrekker for landet vårt, har Clinton blant annet uttalt, ifølge NTB.

