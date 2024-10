Slik preger rasisme politikken i USA: – Trump vil skru klokken tilbake

Da han talte hunder et valgmøte i North Carolina denne uken, rettet den republikanske presidentkandidaten Donald Trump en rekke personangrep mot visepresident Harris, melder nyhetsbyrået AP. Han kalte henne blant annet lat – et ord som lenge har blitt brukt i rasistiske sammenhenger for å nedverdige svarte i USA.

I tillegg stilte Trump gjentatte ganger spørsmål ved Harris’ intelligens og utholdenhet.

Dette er ikke første gang Donald Trump i full offentlighet omtaler Kamala Harris i nedverdigende ordelag. Tidligere denne uken sa han hun var «forbannet lat» og kalte den første svarte kvinnelige presidentkandidaten i USAs historie som «treg». Han sa også at hun hadde «lav IQ».

Det til tross for oppfordringer fra støttespillere som gjentatte ganger har foreslått at han bør holde seg unna personangrep, inkludert referanser til Harris’ rase og kjønn.

Uttalelsene kommer samme uke som The Atlantic, kunne avsløre at Donald Trump skal ha sagt: «Det koster ikke 60.000 dollar å begrave en jævla mexicaner!» Etter å selv ha tilbudt familien å betale for den offentlige begravelsen til Vanessa Guillén, en amerikansk menig i hæren som ble brutalt drept av en medsoldat i 2020.

Selv om Trump ikke eksplisitt bruker rasistiske skjellsord, minner språket hans om USAs historie med å fremstille svarte mennesker som ikke fullt ut menneskelige, skriver AP News.

Blir mørkere

Donald Trump har lenge brukt rasistiske angrep for politisk vinning, inkludert å spre konspirasjonsteorier om hvorvidt tidligere presidenten Barack Obama, landets første svarte president, ble født i USA.

Tidligere i oktober lovet Trump å redde forstaden Aurora i Denver, Colorado, fra innvandrere han mener utelukkende er voldtektsmenn, «blodtørstige kriminelle» og «de mest voldelige menneskene på jorden» som han hevder ødelegger USAs grunnstruktur og kultur, skriver Politico.

Nettstedet har analysert 20 av de nylige valgmøtene til Trump. Konklusjonen er at rasismen, og retorikken om anti-immigrasjon blir stadig mørkere.

Den antatte trusselen migrantene utgjør er kjernen i den tidligere presidentens budskap inn mot valgdagen, ettersom han lover tilhengerskaren sin at han er den som kan redde USA fra en gruppe mennesker han kaller «dyr», «kalde drapsmenn», de «verste menneskene» og «fienden innenfra».

Rasismen som ulmer

– Da jeg intervjuet sangeren Harry Belafonte til boken, var ikke svaret hans om hvordan rasismen har utviklet seg i USA like kynisk som jeg trodde den kom til å være.

Det sa forfatter og Pulitzer-vinner Jonathan Eig da han møtte Dagsavisen i Oslo i forbindelse med lanseringen av den norske utgaven av biografien hans om Martin Luther King jr. «King: Et liv».

– Vi har ikke lover mot at svarte amerikanere kan ta bussen lenger. Vi har hatt en svart president, og vi kan få vår første svarte kvinnelige president om kort tid. Samtidig er det mye rasisme som ulmer under overflaten. Vi ser tydelige eksempler på at svarte velgere undertrykkes, og stater som forbyr undervisning om svartes historie i USA. Den grunnleggende rasismen er vanskelig å ta livet av, sier Eig.

Forfatter Jonathan Eig har jobbet i flere år som journalist for blant annet The Wall Street Journal og New York Times. Han har nylig mottatt Pulitzer-prisen for biografien han har skrevet om Martin Luther King Jr. (Ulrik Øen Johnsen)

Eig sier han ser en underliggende rasisme komme til overflaten i det politiske ordskiftet, og at Donald Trump har spilt en sentral rolle i å la det skje.

– Jeg tror at en stor grunn til Donald Trumps suksess er denne underliggende rasismen som man åpent aldri kan uttrykke. Trump startet valgkampen mot Obama ved å stilte spørsmål ved fødselsattesten hans. Han vil skru klokken tilbake. Det var et signal til rasistene om at «Jeg er sint på dette også, og jeg kommer ikke til å være fornøyd før vi ødelegger, før vi knuser det». Han traff en nerve som tydeligvis var noe mange følte på. Mange av oss ble sjokkert over hvor mye av denne rasistiske understrømmen som faktisk var der ute, sier Eig.

– Må ta noe av ansvaret

– Er dette Trumpisme, eller er Det republikanske partiet et rasistisk parti?

– Republikanerne som politisk enhet må ta noe av ansvaret for det, fordi de har gjort partiet til et fristed for det. De har i det minste latt det skje innenfor partiet deres gjennom Donald Trump. Samtidig har Trump hatt en unik evne til å nå ut til sinte velgere, som hvite evangelisk kristne opptatt av verdispørsmål som abort. Flere av disse bærer også på et rasistisk tankegods, sier Eig.

Forfatteren sier han tror amerikanere mister troen på demokratiet når oppfatningen av at politikere kun stiller til valg for egen vinning vokser i befolkningen.

– Politikere er mer interessert i å splitte enn å forene, slik at de kan beholde makten, selger ut hva enn de måtte ha hatt av prinsipper. Igjen blir amerikanerne mer kyniske og tenker at politikk bare er et spill. Så man blir mindre engasjert. Da kan man ende opp i en situasjon der et mindretall av folket kan velge Donald Trump til president, og kanskje gjenvelge ham. Hvis han vinner igjen, blir det sannsynligvis med et mindretall av stemmene. Så jeg hater å si det, men jeg tror det er det som skjer når man blir kynisk overfor demokratiet – da risikerer man å miste det, sier Eig.

Må sikre nok stemmer

Selv om Kamala Harris leder over Donald Trump i å sikre svarte velgeres stemme i valget, ligger hun bak andelen Joe Biden sikret seg da han stilte til valg i 2020. En fersk meningsmåling fra The New York Times, viser at nær 8 av 10 svarte velgere oppgir at de skal stemme på Kamala Harris 5. november. Det er fortsatt under Biden som sikret seg 9 av 10 svarte velgere i 2020 da han sikret seg nøklene til Det hvite hus med smal margin.

Kamala Harris er uten tvil på vei til å vinne et overveldende flertall av svarte velgere, men Donald Trump ser ut til å bryte det langvarige demokratiske forspranget. Trumps valgkamp har vært avhengig av målrettet reklame og sporadiske arrangement for å tiltrekke seg svarte velgere, og særlig svarte menn. Nå ser Trump en økning i støtten i denne demografien av velgere, skriver The New York Times.

Election 2024 DNC Barack Obama oppfordrer svarte menn i USA til å stemme på Kamala Harris. (Charles Rex Arbogast/AP)

Nå har Kamala Harris alliert seg med Barack Obama for å overbevise svarte menn om å stemme på henne i november. Tidligere denne måneden talte Obama direkte til svarte menn under et valgarrangement i Pennsylvania. Der antydet han at flere av dem ikke støtter Harris fordi hun er kvinne.

– Kvinne i livene våre har støttet oss hele tiden, minnet Obama de oppmøtte om.

78 prosent av svarte velgere sa at rase fortsatt utgjorde betydelige hindringer for å komme seg fremover, og av denne andelen sa 21 prosent at Det demokratiske partiet ikke hadde noen løsninger for å takle hindringene, ifølge undersøkelsen fra The New York Times.

