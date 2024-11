«Brat» er årets nyord, ifølge britisk ordbokforlag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bak kåringen står det britiske ordbokforlaget Collins.

Den britiske artisten Charli XCX brukte ordet «Brat» som tittel på sitt sjette album. Før betød det «uoppdragent barn», mens det i dag har kommet til å bety en «selvsikker, frisinnet og hedonistisk holdning», skriver Collins i sin begrunnelse:

«Det er blitt mer enn tittelen på et vellykket album. «Brat» er et kulturelt fenomen som er blitt plukket opp av mennesker over hele verden, og «Brat Summer» ble en livsstil».

Charli XCX har selv beskrevet «brat» som «en som er litt rotete, liker å feste, kanskje sier dumme ting, kanskje bryter sammen, men som fester seg gjennom det».

I juli beskrev Charli XCX presidentkandidat Kamala Harris som «brat» i sosiale medier, brukt på en beundrende måte. Det fikk Harris' folk til å spille låten «365» i valgkampvideoer på Tiktok.

