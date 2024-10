Biden kalte Trump-tilhengere søppel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var på Trumps valgmøte i Madison Square Garden i New York City søndag at en av gjestetalerne, komikeren Tony Hinchcliffe kalte Puerto Rico en «flytende søppeløy».

– Folkens, jeg vet ikke om dere vet dette, men det er bokstavelig talt en flytende søppeløy midt i havet akkurat nå. Jeg tror den kalles Puerto Rico, sa Hinchcliffe, som også kom med kommentarer om latinoer, jøder og svarte.

Beskrivelsen utløste kritikk fra demokrater, og også noen republikanere, som mente dette var rasistisk.

Tirsdag havnet president Joe Biden i rampelyset da han kommenterte søppeløy-beskrivelsen.

– Det eneste søppelet jeg ser flyte rundt der ute, er tilhengerne hans, sa presidenten i en videosamtale med den ikke-statlige organisasjonen VotoLatino.

Trump-leiren: Grusomt og motbydelig

Det hvite hus rykket kort tid etter ut og uttalte at det Biden egentlig prøvde å si, handlet om retorikken, og ikke Donald Trumps tilhengere.

– Det var den hatske retorikken på Madison Square Garden-valgmøtet som presidenten henviste til som «søppel», sa Det hvite hus' talsmann Andrew Bates.

Men presidentens søppelkommentar gikk ikke upåaktet hen i Trump-leiren.

– Disse folkene. Grusomt, grusomt – grusomt å si noe slikt, sa Trump på et valgmøte i Pennsylvania tirsdag kveld.

Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance beskrev Bidens uttalelse som «motbydelig».

– Kamala Harris og sjefen hennes Joe Biden går til angrep på halve landet, sa Vance.

Det hvite hus og Biden med oppklaring

Det hvite hus har sendt ut en utskrift av Bidens opprinnelige uttalelse, slik den fremsto i videosamtalen, melder Fox News:

«Og her om dagen kalte en taler på valgmøtet hans Puerto Rico en «flytende søppeløy». Vel, la meg si dere noe. Jeg kjenner ikke – jeg – jeg kjenner ikke puertoricanerne som, som jeg kjenner, eller Puerto Rico, der jeg kommer fr … i hjemstaten min Delaware er de gode, skikkelige og ordentlige folk. Det eneste søppelet jeg ser flyte rundt der ute er det fra tilhengerne hans – hans – hans svartmaling av latinoer er samvittighetsløs, og den er uamerikansk. Det er fullstendig motsatt av alt vi har gjort, alt vi har vært».

Litt senere prøvde Biden selv å oppklare det han hadde sagt:

– Tidligere i dag henviste jeg til den hatske retorikken om Puerto Rico som ble spydd ut av Trumps tilhenger på Madison Square Garden-valgmøtet som søppel, og som er det eneste ordet jeg kan se for meg for å beskrive det. Hans svartmaling av latinoer er samvittighetsløs. Det er alt jeg mente å si. Kommentarene på dette valgmøtet reflekterer ikke hvem vi er som nasjon, skrev Biden på X.

Trump tar avstand

Tidligere tirsdag tok Trump avstand fra komikerens Puerto Rico-uttalelse.

– Jeg vet ikke om dette er noen stor sak eller ei, men jeg vil ikke at noen lager ekle spøker eller dumme spøker. Trolig burde han ikke ha vært der, sa Trump om Hinchcliffe til Fox News.

Puerto Rico er amerikansk territorium, men innbyggerne på den karibiske øya kan ikke delta i valget. Derimot er det nær 6 millioner puertoricanere bosatt i USA som har stemmerett – en velgergruppe som både republikanerne og demokratene vil ha på sin side.

En uke før valget er løpet jevnt mellom Trump og Harris, ifølge meningsmålinger.

I Bidens videomøte med VotoLatino tirsdag sa presidenten at Trump ikke bryr seg om latino-miljøet i USA, og han oppfordret folk til å ikke stemme på Trump. Trumps valgkampteam har på sin side sagt at støtten fra latinoer, spesielt menn, er økende.

Latino-stemmer kan få betydelig innflytelse i blant annet den viktige vippestaten Pennsylvania, der løpet er jevnt mellom Harris og Trump. Denne delstaten har den fjerde største andelen puertoricanere i USA etter Florida, New York og New Jersey.

Kritiske kjendiser

Kort tid etter Hinchcliffes spøk, kunngjorde den puertoricanske rapperen Bad Bunny, en av de største kjendisene med latinobakgrunn, at han støtter Harris.

Ricky Martin, som kommer fra Puerto Rico, har tidligere sagt at han støtter Harris.

– Dette er det de tenker om oss, skriver Martin i en kommentar til en video fra Hinchcliffes opptreden.

Trump-tilhenger og republikansk senator for Florida, Rick Scott, er blant republikanere og strateger som har uttrykt sinne etter vitsingen.

– Vitsen falt i bakken av en grunn. Den var ikke artig og den var ikke sann, sier Scott.

Kongressgruppen Hispanic Caucus, som i overkant av 30 medlemmer i Representantenes hus, kaller Trumps valgmøte søndag skammelig.

Annenrangs borgere

42 år gamle Elisa Covarrubias, en aktivist som arbeider med å få latinoer til å bruke stemmeretten i delstaten Georgia, kaller Trump-valgmøtet «et stort politisk feilsteg» og sier at det «får deg til å føle at republikanerne ikke vil ha oss her i dette landet».

Puertoricanske 81 år gamle Milagros Serrano har en sønn som bor i Pennsylvania. Hun sier at hele familien er opprørt over Hinchcliffes kommentarer.

– Han kan ikke snakke om Puerto Rico på den måten. Det er han som er søppel, sier hun om komikeren.

Puerto Rico ble amerikansk territorium i 1917. Den første store migrasjonsbølgen fra øya skjedde etter andre verdenskrig og demmet opp for mangel på arbeidskraft i USA. I dag er det flere puertoricanere i USA enn på øya.

Folk som har valgt å forbli på øya, har ofte sagt at de føler seg som annenrangs borgere fordi de ikke kan stemme i USAs presidentvalg og fordi de mottar mindre føderale bevilgninger sammenlignet med amerikanske delstater.

Denne nagende oppgittheten kom til overflaten da Trump besøkte Puerto Rico etter orkanen Marias herjinger på øya i 2017. Han kastet ruller med tørkepapir inn i en folkemengde og avviste det offisielle dødstallet etter orkanen. Eksperter har anslått at nær 3000 mennesker døde.

Sinne på øya

Den 48 år gamle helsearbeideren José Acevedo fra San Juan på Puerto Rico rister på hodet etter Hinchcliffes vitsing.

– For en ydmykelse, for en diskriminering, sier han.

Han sier at han umiddelbart sendte tekstmeldinger til slektninger i New York, blant dem en onkel som er republikaner og som hadde planlagt å stemme på Trump.

– Han sa til meg at han nå må analysere beslutningen, sier Acevedo, som legger til at slektningene er sjokkert.

– De kunne ikke tro det, sier han.

– Det er opprørende at det i det 21. århundre er så mye rasisme mot latinoer når vi har bidratt med så mye til landet og ikke blir anerkjent for det, sier den 58 år gamle parkeringsvakten Sonia Pérez

Puerto Ricos guvernør Pedro Pierluisi, som er demokrat, likte heller ikke vitsingen.

– Søppel er det som kom ut av Tony Hinchcliffes munn, og alle som applauderte ham, burde skamme seg for å vise mangel på respekt for Puerto Rico, skriver han på Facebook.

