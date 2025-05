Utstilling hyller død fotograf

Fatma Hassoni var en del av det norsk-palestinske samarbeidsprosjektet «Artist to artist» i 2021 og 2023, blant annet med utstillinger på Fotogalleriet i Oslo.

Kort tid før hun døde i et israelsk luftangrep, skrev fotograf Fatme Hassona på Instagram: «Hvis jeg dør, vil jeg ha en høylytt død».

– Jeg vil ikke bare være «siste nytt» eller et nummer i en gruppe. Jeg vil ha et dødsfall som verden vil høre om, og en innvirkning som vil forbli i tiden, og et tidløst bilde som ikke kan begraves av tid eller rom, skrev hun videre.

Onsdag 16. april ble hun og ti familiemedlemmer drept, da Israelske styrker bombet huset de bodde i. Hassona var 25 år og skulle gifte seg noen dager senere. Hendelsen er omtalt i medier verden over, blant annet The Guardian og Klar Tale.

24 timer før hun døde hadde ble det offentliggjort at dokumentarfilmen «Put Your Soul on Your Hand and Walk», regissert av iranske Sepideh Farsi, var tatt ut til Association du cinéma independent pour sa diffusion (ACID) – en filmfestival som går parallelt med Filmfestivalen i Cannes.

Palestinske Fatme Hassona ble drept av israelske styrker den 16. april i år, under en måned før utstillingen åpnet. (Privat)

Utstillingen «For you», som åpnet på visningsstedene Tenthaus og Podium i Oslo under årets solidaritetsfestival for Palestina, Visit Vestbredden , viser fotografier og kunst fra palestinske artister. Noen av dem bor ennå på Gaza. Andre har flyktet til land som Egypt og Sør-Afrika.

Og noen av dem er døde, som Fatma.

Utstillingen er en videreutvikling av prosjektet «Artist to artist», initiert av artist og filmskaper Ayman Al-Azraq, og Shareef Sarhan, grunnlegger av Shababeek Art Center i Gaza city, for to år siden.

Her har de koblet ti palestinske kunstnere sammen med ti norske kunstnere.

– Det er vanskelig å få kunst ut av landet, forklarer kurator Ayman Al-Azraq.

Denne skulpturen er blant kunstverkene du kan se på Tenthaus og Podium. (Gry Catinka Wold)

En hjelpende hånd

Derfor sender palestinske kunstnerne prosjektene sine og beskrivelser av hvordan de skal lages, til de norske kunstnerne. På den måten får de en hjelpende hånd, i å få kunsten sin ut i verden. Et eksempel på dette, er en 170 centimeter høy statue som står på Tenthaus galleri i Maridalsveien 3 i Oslo.

– Det er også derfor det er mest foto- og videokunst her, sier Al-Azraq.

Al-Azraq er selv kunstner og kom fra Betlehem til Norge som student for tjue år siden. I dag jobber han som kunstner og kurator, og med prosjektet «Artist to artist».

På nabogalleriet Podium, i første etasje på Hausmania, har de dedikert et eget rom til Fatma.

Fatme Hassona har fått et eget rom til sine fotografier. Her er det blomster og tente lys, og et bilde av en smilende Fatma på bordet i hjørnet. (Gry Catinka Wold)

Dreper journalister

Fatima Hassouna startet sin karriere som fotokunstner, men jobbet de siste 18 månedene av livet sitt med å dokumentere livet i Gaza som fotojournalist.

Flere journalister er nå drept i Gaza enn i alle andre kriger til sammen de siste 160 årene, med unntak av den 22 år lange Irak-krigen, ifølge Reuters.

Senest i forrige uke ble to journalister drept i Gaza. Yahya Sobeih var blant 28 som ble drept i et angrep mot en av Gaza bys få gjenværende restauranter, få timer etter at han var blitt far for første gang. Og journalisten Nour Al-Din Abdo ble samme dag drept i et angrep mot en skole som huset flyktninger øst i Gaza by.

Tirsdag denne uken ble den palestinske fotojournalisten Hassan Eslaiah drept i et israelsk angrep mot et sykehus i Gaza.

Utstillingen For you på Tenthaus og Podium, i forbindelse med Visit Vestbredden. (Visit Vestbredden)

– Et annet perspektiv

«For you» er et vitnesbyrd om nåtiden. Hver dag, hvert minutt og hvert sekund forandrer verden slik vi kjenner den.

Kurator Ayman Al-Azraq sier det er viktig at folk opplever den, fordi den gir et annet perspektiv på Palestina og Gaza.

– Livet der nede, er mer enn bare krig, sier han.

– Det som vises på nyhetene er ikke alltid hele virkeligheten.

- Hvordan fikk du nyheten om Fatmas bortgang?

- Det var på nettet. Det kom som et sjokk, jeg trodde det ikke først. Men så fikk jeg en melding som bekreftet det.

Han sier de diskuterte hva de skulle gjøre med utstillingen, når en av kunstnerne var død.

- Vi kom fram til at selv om det er et moralsk vanskelig spørsmål, var det viktig å vise bildene hennes, og riktig å gi henne et eget rom. Jeg tror ikke hun hadde ønsket at vi utelot henne, for som hun selv sa, hun ønsket at ikke hennes død skulle bli oversett.

---

«For You»

Hvor: Tenthaus (Maridalsveien 3) and Podium (Hausmanns gate 34)

Tidsrom: Tenthaus: 09.05 til 18.05, Podium: 09.05 til 30.05

Utstillere:

Fatme Hassona (også skrevet Fatima Hassouna, journ. anm)

Adel al Taweel

Shereen Abed Al-Kareem*

Mustafa Mohana*

Jehad Jarbou*

Bayan Abu Nahla

Shahd Al-Shamali

Omar Shala*

Fouad Khater*

Taimaa Salama

Mai Al-Sha’er

* per nå basert i Gaza

---

Utstillingen For you på Tenthaus og Podium, i forbindelse med Visit Vestbredden. (Gry Catinka Wold)

