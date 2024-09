Donald Trump klarte ikke dy seg. Dét kan koste ham dyrt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Trump har sin personlighet. Det går nok ikke an å endre så mye på den han er, innleder danske Kasper Grotle Rasmussen til Dagsavisen.

Han er førsteamanuensis ved Center for Amerikanske Studier hos Syddansk Universitet, og følger amerikansk politikk svært tett.

Rasmussen mener, som en rekke andre eksperter, at Demokratenes Kamala Harris kom best ut av den viktige TV-debatten mot Republikanernes Donald Trump tidligere denne uken. Trump har på sin side hevdet at han vant med klar margin.

Men Republikanernes presidentkandidat slet flere ganger med å framføre sine egne argumenter, og lot seg gang på gang terge av Harris under debatten.

Kasper Grotle Rasmussen jobber med amerikansk politikk ved Syddansk Universitet. Pressefoto. (Anders Boe)

– Donald Trump gikk i fella

Ifølge nyhetsnettstedet Axios fikk Trump i forkant beskjed av sine egne rådgivere om å underveis presse visepresidenten på temaer som økonomi og innvandring, om å være disiplinert og ikke la seg distrahere.

I stedet sporet Trump stadig av, og klarte ikke å holde seg til planen som var lagt på forhånd.

«Og det er dette som er ekspresidentens åpenbare svikt», skriver Axios-duoen Jim VandeHei og Mike Allen.

– For meg er det åpenbart at Trump og hans rådgivere visste at Kamala Harris kom til å angripe som hun gjorde. Men Trump gikk likevel virkelig i fella, sier Frida Stranne til Dagsavisen.

Den svenske statsviteren Frida Stranne følger amerikansk politikk tett. (Pressefoto: Högskolan i Halmstad)

Stranne er freds- og utviklingsforsker ved Högskolan i Halmstad. Tidligere har hun blant annet jobbet for Svenska Institutet för Nordamerikastudier ved Uppsala Universitet, og har også vært gjesteforsker ved American University i Washington D.C. Stranne brukes ofte som USA-ekspert i svenske medier.

– Ved flere anledninger falt Trump inn i en form for selvmedlidenhet. Han tok utspillene fra Harris personlig. Han mislyktes i å synliggjøre Harris’ svakheter, og i stedet gjorde han som Harris hadde håpet på, sier hun.

Hva er Kamala Harris’ politikk?

Imidlertid stemmer det ikke nødvendigvis at Harris vant debatten overbevisende, mener svensken.

– Etter mitt syn er det en litt slurvete analyse. Harris gjorde absolutt en god debatt ut fra forutsetningene, og med tanke på at hun ikke har vært så sterk i debattsituasjoner tidligere. På den måten presterte hun bra, og hun kan ha overbevist noen av velgerne som har tvilt på henne. Men samtidig er det mange amerikanske velgere som fortsatt ikke vet hvilken politikk hun faktisk står for.

Trump gjorde også enkelte ting som kan ha styrket ham i debatten, ifølge den svenske eksperten. Hun mener for eksempel at Trump tidvis lyktes med å spille på følelser underveis.

– Spesielt i forbindelse med den økende inflasjonen vi har sett i USA. Han poengterte hvor mye kostnadsøkningene i samfunnet kjennes på kroppen for den enkelte innbygger.

– Dessuten er det ikke ekspertene som har fasiten på om kandidatene har gjort en bra debatt eller ikke – det er jo de ulike gruppene av amerikanske velgere, legger Stranne til.

Trumps fire faktorer

Egne rådgivere og venner av Trump peker til Axios på fire faktorer som gjør at ekspresidenten ikke evner – men heller ikke ønsker – å endre seg i kampen om Det hvite hus:

Motgang «hjemsøker» ham. Trump klarer ikke tanken på å bli sett på som en «taper», noe som gjenspeiles i at han stadig nekter å erkjenne at han tapte 2020-valget mot Joe Biden. Når ekspresidenten fremstilles som taper, treffer det ham hardt. Han faller for falske nyheter. Til å være en mann som har gjort «fake news» til et begrep, faller han påfallende ofte og enkelt for det. Trump gjentok i debatten en tidligere konspirasjonsteori om at immigranter i Ohio skal ha bortført og spist hundene til naboene sine, skriver NTB. Han preges av alderen. Og sjansen for at en 78 år gammel Trump kan forandre seg eller omstille seg nevneverdig, er lik null. «Boblen» hans lyver for ham. Alle politikere lever i selvbeskyttende bobler, men Trumps boble skal være omtrent umulig å trenge gjennom. I denne indre sirkelen fins det alltid noen som kan si til Trump at han vinner, selv når han ikke gjør det.

– Det er nok en del sannhet i dette. Trump visste nok for eksempel hva Harris kom til å gjøre i debatten, som Axios’ kilder røper, men likevel valgte han å svare henne som han gjorde. Trump kunne ikke gjøre annet, for han er den han er, sier Kasper Grotle Rasmussen.

Donald Trump har blikket festet mot Det hvite hus. Men da må han slå visepresident Kamala Harris. Valgdagen er 5. november. (Alex Brandon/AP)

Angrep Demokratene

Etter det mye omtalte attentatforsøket i sommer, ville man ifølge dansken vanligvis ha sagt at Trump burde kapitalisere på det ved å uttale noe à la «nå må vi alle stå sammen, dette var et angrep på vårt demokrati».

– Men det gjorde han ikke. I stedet angrep han den andre siden (Demokratene, journ.anm.). Det kan ha kostet ham en del på meningsmålingene.

Rasmussen mener, i likhet med ekspertkollega Frida Stranne, at Kamala Harris lyktes i å komme under huden på Trump foran millioner av amerikanske TV-seere i debatten.

– Det var viktig for henne. Men som både eksperter og målinger også har gitt uttrykk for, så har Harris fortsatt noen utfordringer. Det er fortsatt velgere som ikke kjenner så godt til henne og hvilken politikk hun står for, sier han.

Debatten mellom Donald Trump og Kamala Harris tirsdag kveld lokal tid ble fulgt av 61,7 millioner TV-seere. (ALLISON BAILEY/AFP)

Velgerne vil være trygge på at Harris vet hva hun skal gjøre hvis hun vinner. Dette har lenge vært en av utfordringene. Velgerne vet mye mer om Donald Trump og hvor han står, poengterer Rasmussen.

– Har Harris konkrete planer for hvordan hun skal gjøre ting, og hvordan hun eventuelt skal gjøre ting annerledes enn det Biden har gjort? Harris må ut og overbevise velgerne om at hun kan levere. Om at hun kan gjøre det hun sier.

Ny debatt eller ikke? Donald Trump sier nei

En mulighet til å gjøre det, er å stille til nok en debatt mot Donald Trump. Men ekspresidenten uttalte torsdag at han ikke er interessert i det.

– Akkurat nå sier Trump at han vant debatten, og at et ønske om nok en debatt – som Harris har – bare er noe man sier om man har tapt en debatt. Så han prøver å få det til å framstå som at Harris tapte. Trump vil nok kun vurdere å ombestemme seg hvis han ser en klar fordel med det, mener Rasmussen.

Det har nok vært mange diskusjoner innad i Trumps valgkampteam om hvorvidt en ny debatt er så lurt å stille opp på, tror dansken.

– Nå klarte Harris å irritere og provosere ham, og det ville vært ugunstig å få en reprise av det enda nærmere valget 5. november. Harris vil på sin side ha en ny debatt fordi hun vil få ut hvem hun er til enda flere velgere.

Frida Stranne tror ikke at siste ord er sagt.

– Det kan fortsatt skje mye i tiden før valget. Jeg tror det kan bli en ny debatt likevel, sier hun.

Kontrasten til Joe Biden

– Det har vært en del snakk om Trumps alder, spesielt etter at Kamala Harris kom inn for Joe Biden. Axios peker også på dette elementet. Mener du at alderen påvirker Trump i denne valgkampen?

– Det er blitt en helt ny dynamikk etter at Biden forsvant ut som kandidat. Harris framstår som den pigge og unge i en slik sammenheng, og i så måte har hun et bedre utgangspunkt enn Biden. Det er viktig for henne å framstå mer kraftfull enn Biden, svarer Stranne.

Sittende president Joe Biden (t.h.) trakk seg som Demokratenes presidentkandidat i 2024-valget i kjølvannet av debatten mot Republikanernes Donald Trump i slutten av juni. (Gerald Herbert/AP)

Men det er også viktig å poengtere at Harris ikke nødvendigvis gjør det bedre på målinger i viktige grupper enn det Hillary Clinton gjorde i 2016 og det Joe Biden gjorde i 2020, fortsetter hun.

– I flere velgergrupper gjør hun det foreløpig svakere enn forgjengerne, sier Stranne. Dette poenget omtalte også avisen Washington Post i slutten av august.

– Harris sliter for eksempel med å nå ut til unge menn og latinamerikanske velgere. Så tallene man ser på målingene nå er ikke nødvendigvis så entydige som flere medier gir uttrykk for, sier Stranne.

Hun ser fram til å følge utviklingen fram mot valgdagen 5. november, men tør ikke se inn i krystallkulen.

– Det blir et utrolig jevnt valg, så det går ikke an å komme med en kvalifisert gjetning om valgresultatet nå. Men det er veldig, veldig spennende å følge med, avslutter USA-eksperten.

Fakta om Donald Trump

Donald J. Trump ble født 14. juni 1946 i Queens, New York

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (SAUL LOEB/AFP)

