Falske X-kontoer styrer debatten før COP29

71 mistenkelige kontoer på X (tidligere Twitter), som fremmer regjeringen i Aserbajdsjan opp mot COP29, er blitt avdekket av organisasjonen Global Witness.

Global Witness undersøkte samtalen på X under emneknaggene #COP29 og #COP29Azerbaijan. Her fant de at debatten hadde endret seg drastisk fra juli til september, drevet av tilsynelatende falske kontoer. De vet ikke hvem som står bak.

Endret diskusjon

I juli var de mest brukte emneknaggene #freearmenianhostages og #stopgreenwashinggenocide.

Debatten var livlig, og sju av ti av innleggende som trakk mest engasjement, var kritiske til Aserbajdsjans rolle i den territorielle konflikten med Armenia om enklaven Nagorno-Karabakh, blant annet. I april ba armenske grupper Den internasjonale domstolen om å etterforske påstander om folkemord.

Men i september endret debatten på X seg. Plutselig kom de ti innleggene med mest engasjement fra den offisielle COP Aserbajdsjan-kontoen.

Global Witness beskriver de 71 kontoene som uautentiske og veldig like hverandre, da alle har naturbilder som profilbilde og banner.

Slik ser profilene ut. (Skjermdump)

Det var flere ting organisasjonen merket seg.

Blant annet har 93 prosent av profilene er blitt åpnet i løpet av de siste seks månedene. De reposter primært andres innhold, og 70 prosent av disse “retweetsene” er fra offisielle politiske kontoer. De bruker de samme emneknaggene, både relatert til klimatoppmøtet og av nasjonalistisk karakter.

87 prosent av kontoene er også forbundet til hverandre, og tidspunktet de legger ut innhold synes å være koordinert, eller kanskje utført av den samme personen.

Tilsvarende fenomen

I fjor ble klimatoppmøtet arrangert av De forente arabiske emirater. Dette skapte reaksjoner ettersom klimaforhandlingenes leder, Sultan Al Jaber, også er administrerende direktør for oljeselskapet Adnoc. Oljeselskapet har ekspansjonsplaner i strid med mål om netto nullutslipp.

En rekke falske sosiale mediekontoer fremmet og forsvarte da vertskapet.

Global Witness mener nå å ha avdekket et tilsvarende fenomen.

Aserbajdsjan har svekket sine klimamål i strid med Parisavtalens krav om at hvert mål må være mer ambisiøst enn det forrige. Landet har ikke forpliktet seg på et netto null-mål, og dets utslipp forventes å øke med rundt 20 prosent mot 2030, ifølge Climate Action Tracker.

Dette fotografiet viser utsikten over den aserbajdsjanske hovedstaden Baku den 23. juli 2024. Flammer stiger opp fra en sandsteinsformasjon på en åsside på Absheron-halvøya nær Baku, Aserbajdsjans hovedstad, som forbereder seg på å være vert for klimakonferansen COP29 fra 11. til 22. november 2024. Det "brennende fjellet" – Yanardag på aserbajdsjansk – næres av underjordisk gass som stiger til overflaten og antennes ved kontakt med oksygen. (VANO SHLAMOV/AFP)

Landets statlige olje- og gasselskap, Socar, har også nylig inngått en avtale om å øke gasseksporten til EU med 17 prosent innen 2026.

I 2020 rapporterte Meta at det aserbajdsjanske innenriksdepartement drev med en omfattende kampanje av cyber-spionasje og «koordinert uautentisk oppførsel», ifølge The Guardian.

Astroturfing

Global Witness skriver at de tilsynelatende falske kontoene bærer preg av å være et ledd i en astroturfing-kampanje.

---

Hva er astroturfing?

Astroturfing er en kunstig skapt politisk bevegelse som er ment å gi inntrykk av å være ekte grasrotaktivisme.

Kilde: Political Dictionary

---

Det innebærer at organisasjonen mistenker at det er et koordinert forsøk på å skape inntrykk av grasrotstøtte for at Aserbajdsjan er verter for årets klimatoppmøte. I tillegg druknes reell kritikk av landet, relatert til Armenia og klimasituasjonen, av innholdet.

– Det er bekymringsfullt hvor lett disse kontoene påvirket samtalen på nettet, spesielt ettersom X bevisst har redusert kapasiteten til sine tillits- og sikkerhetsteam. Vi oppfordrer på det sterkeste X til å legge til rette for en sunn og autentisk debatt rundt et viktig globalt øyeblikk, sier Ava Lee fra Global Witness til The Guardian.

Ifølge den britiske avisen har en talsperson for X sagt at de har «håndtert flertallet av kontoene som ble identifisert i denne rapporten».

