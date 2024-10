Nederlandske kubønder drukner i dritt

– Vi står bokstavelig talt i dritt, sier den nederlandske bonden Jos Verstraten.

På gården hans sørøst i Nederland gresser 145 av kyrne hans fredelig, uvitende om hvilket problem de og de til sammen fire millionene kyr i Nederland skaper.

Får ikke lenger unntak

For i årevis har nederlandske bønder kunnet nyte godt av et unntak fra EUs regler om nitrogenforurensing. Dermed har de kunnet spre store mengder kumøkk på jordene sine, noe som innebærer mellom 230 og 250 kilo nitrogen per hektar per år.

Det er mer enn noe annet land i EU. Nederlandske bønder har derfor fått den tvilsomme æren av å være de største nitrogenforurenserne på det europeiske kontinentet.

Men nå har nitrogeninnholdet i jorda nådd uakseptable nivåer, noe som blant annet har gått ut over vannkvaliteten. Derfor har EU-myndighetene i Brussel nå slått ned på praksisen.

Fra 2026 må også nederlandske bønder følge EU-standardene.

For mye møkk

Verstratens kyr produserer allerede mer møkk enn han kan bruke, rundt 5000 kubikkmeter møkk hvert år. Nå har han har bare lov til å spre 1700 kubikkmeter på jordene sine. I årene som kommer, vil dette falle til 1500 kubikkmeter

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre med kumøkka. Vi produserer mer enn vi kan bruke til gjødsel, sukker Verstraten.

Å få møkka transportert vekk koster ham allerede mellom 20.000 og 30.000 euro i året, sier han.

Det nederlandske bondepartiet BBB, som seilte inn i Nederlands regjering etter valget i fjor høst, har lenge lobbet Brussel for et fortsatt unntak fra reglene.

Men sjansen for å lykkes er liten, mener eksperter.

– Mister tålmodigheten

Både Verstraten og andre bønder sier de er frustrerte, særlig over en klar politikk fra myndighetene.

– Alt er veldig usikkert. Men krisen er her nå, og bøndene er i ferd med å miste tålmodigheten, sier Verstraten.

For ham synes bare én løsning i sikte:

– Det er å kutte ned på flokken, slår han fast.

