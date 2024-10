Noah vil ha dyrs egenverdi inn i Grunnloven

Nylig fremmet Miljøpartiet De Grønne et forslag om å sikre dyrs egenverdi i en ny grunnlovsparagraf. Noah har bidratt til forslaget, og mener Norge vil bli hengende etter om vi ikke anerkjenner dyr i Grunnloven, skriver dyrevernorganisasjonen i en pressemelding.

Grunnlovsendringer krever to tredels flertall i Stortinget, og Noah håper nå at det er tverrpolitisk støtte for å heve dyrs status.

– I 2010 fikk NOAH gjennomslag for at den nye dyrevelferdsloven erkjenner at «dyr har en egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker». NOAH har jobbet i mange år for at dette prinsippet om dyrs egenverdi og hensyn til deres rettigheter, også skal tas inn i Grunnloven, sier Noah-leder Siri Martinsen.

Ti land har allerede nevnt hensyn til dyr i sin grunnlov.