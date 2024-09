– Som å sette ut levende åte for rovdyr

Organisasjonen Aktivt Rovdyrvern frykter konsekvensene hvis dette skulle slå til.

– En flytting av tamrein fra Fosen til Nord-Østerdalen vil være en katastrofe for rovdyrene i området, sier Hege O’Wiidt i Aktivt Rovdyrvern.

– Totalt overkjørt

Nylig konkluderte NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) på oppdrag fra Energidepartementet, at Håmmålsfjellet-Sålekinna i Nord-Østerdalen, er det beste området for vinterbeite for reinen som nå må vike for de sterkt omdiskuterte vindkraftanleggene på Fosen.

Det aktuelle området ligger på grensa mellom kommunene Tolga og Os, og strekker seg også inn i Engerdal kommune.

– Det er viktig at vi nå er kommet et steg videre i prosessen med å følge opp meklingsavtalene på Fosen, uttalte energiminister Terje Aasland (Ap) da regjeringen varslet om hva NIBIO hadde landet på.

En forutsetning for enigheten som ble oppnådd mellom regjeringen og reindrifta etter lang strid, er at staten sørger for et tilleggsareal for vinterbeite for reinen, utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

– NIBIO har gjort et grundig arbeid, mener Aasland (Ap).

Lokale politikere i Nord-Østerdalen er derimot ikke fornøyd.

– En sitter her og føler seg totalt overkjørt. Problemet er at de nå ordner opp i en konflikt mellom staten og reindrifta på Fosen ved å legge en byrde på kommunene Os og Tolga, som ikke har noe med den saken å gjøre, sier ordfører i Os, Ivar Torvidsson Midtdal (Sp), til NRK.

– Betydelig skadevolder

Men selv om lokalpolitikerne skulle komme til å skifte mening, vil ikke det nødvendigvis tilsi at flyttingen av flere tusen rein blir problemfri.

– Dersom det blir tamrein på vinterbeite i Håmmålsfjellet-Sålekinna, der det ikke er tamrein fra før – med forbehold om at det kan være rein på streif fra nabodistriktene, er det en fare for at tap av rein til rovdyr øker.

Det sier avdelingsleder Finn-Arne Haugen i NIBIO, til Dagsavisen.

Av utredningen NIBIO har laget for Energidepartementet, framgår det at «i de eksisterende vinterbeiteområdene på Fosen, er det i hovedsak gaupe og kongeørn som er årsak til registrerte kadaverfunn.»

I Håmmålsfjellet-Sålekinna er derimot «jerv og bjørn registrert som en betydelig skadevolder».

I tillegg har også gaupe, kongeørn og ulv tatt husdyr i dette området.

– Flere potensielle byttedyr

– Kan flytting av rein til dette området også tilsi at flere rovdyr vil dra dit for å finne mat?

– Med flere potensielle byttedyr kan tapene øke. Om et eventuelt økt tap er forårsaket av at det kommer flere rovdyr inn i området, eller om det er de rovdyrene som var der fra før som tar flere dyr, er vanskelig å si, svarer Haugen.

– Hvor mange flere rein kan bli tatt av rovdyr?

– Det er umulig å tallfeste hvor store tap det eventuelt kan bli, svarer Haugen.

– Kan dette tilsi et behov for å redusere antallet rovdyr i området?

– Det er rovviltforvaltninga som vurderer om det er behov for – og som eventuelt gir tillatelse til, uttak av rovdyr, svarer Haugen.

– Er det mulig med andre tiltak for å unngå at rovdyr tar flere rein, hvis reinen blir flyttet til dette området fra Fosen?

– Tapsforebyggende tiltak finnes og det er mulig å søke om økonomisk støtte for slike tiltak, svarer Haugen.

– Tapssituasjonen endres

– Det er ifølge NIBIO «ikke dokumentert store rovdyrtap» i flere av de andre aktuelle vinterbeiteområdene dere har vurdert for Energidepartementet. Hvorfor har NIBIO likevel landet på at Håmmålsfjellet-Sålekinna er det «klart best egnede som tilleggsareal for vinterbeite»?

– Fordi dette er området som i størst grad oppfyller kravene som er satt til tilleggsområdet, svarer Haugen.

– Vi mener at historiske tapstall ikke kan tillegges stor vekt. Områdene vi har vurdert har ikke fast tilhold av tamrein fra før, og tapstallene viser derfor hovedsakelig husdyr på sommerbeite. I flere av områdene vi har vurdert, er det lite husdyr på sommerbeite, ergo få tap.

– Med rein på vinterbeite kan tapssituasjonen endres uansett hvilket område som velges, påpeker Haugen også.

– Som levende åte

Slik Hege O’Wiidt i Aktivt Rovdyrvern vurderer det, er flytting av rein på ingen måte en god løsning på den langvarige uenigheten mellom reindrifta og myndighetene.

– Ved å flytte reinen fra Fosen til Nord-Østerdalen, annekterer Staten to store naturområder – ett til industri og ett til beiteland, påpeker O’Wiidt.

– Det er også etisk betenkelig å flytte beitedyr inn i deler av Nord-Østerdalen som i dag har store, sammenhengende gaupeprioriterte soner, og er et område med en kjent og større forekomst av gaupe enn på Fosen, i tillegg til jerv, ørn og streifende bjørn og ulv, fortsetter hun.

– Det er som å sette reinen ut som levende åte for rovdyr, eller en unnskyldning for å tømme området for rovdyr. Kravene om utskyting av eksisterende rovdyrstammer og tilflytende rovdyr, vil raskt melde seg, tror O’Wiidt.

– Hvordan vil i så fall det kunne påvirke bestandene av rovdyr i Norge?

– Det er vanskelig å bedømme hvilken betydning dette vil ha for rovdyrene nasjonalt, men alle de fire store rovpattedyrene er jo regnet som sterkt til kritisk utryddelsestruet på den norske rødlista, så alle endringer i antall eksemplarer av en art, disponibelt areal, vandringsleder og så videre, kan få vidtrekkende konsekvenser – og sjelden av gunstig karakter for disse sårbare dyrene.

– Stress- og faremomenter

Det er også dyrevelferdsmessig svært betenkelig å flytte reinen så lange strekk årlig, fortsetter O’Wiidt.

– Det må sannsynligvis benyttes lastebil for transport, med alle de stress- og faremomentene som kan knyttes til dette, fortsetter hun.

– Dyrene som flyttes over kommune- og fylkesgrensene utsettes dessuten for mer smittefare, og utgjør selv en større smitterisiko i møte med andre beitedyr og ville hjortedyr – også villrein.

Fra de to aktuelle oppsamlingsstedene for reinen på Fosen, og til Tolga, er det om lag 240 og 360 kilometer med bil, ifølge no.avstander.himmera.com.

Den sørlige reindriftsenheten på Fosen mener transportkasser som tar cirka 80 dyr – og som fraktes med lastebil, er den mest aktuelle løsningen, når reinen skal fraktes til og fra vinterbeitet, går det fram av NIBIOs utredning.

