Spår thriller for ytre høyres favoritt i Romania

Ytre høyre-kandidaten George Simion tok seieren i første valgrunde i presidentvalget i Romania. Den Donald Trump-vennlige kandidaten fikk en oppslutning på 41 prosent av velgerne i første valgrunde. Nå skal han kjempe den avgjørende valgrunden mot Bucuresti-ordfører Nicusor Dan, som fikk 21 prosent av stemmene.

– Simion er et kjent ansikt i rumensk politikk. Han har ledet det største opposisjonspartiet i Romania, og stilte til valg i presidentvalget som ble annullert i fjor, sier Nupi-forsker og Romania-kjenner Jakub Godzimirski til Dagsavisen.

Ved det valget fikk han 14 prosent av stemmene, mens ytre høyre-kandidaten Calin Georgescu fikk 23 prosent av stemmene. Til sammen ble det nærmere 37 prosent for disse to kandidatene. Valget, hvor Georgescu vant første runde for fem måneder siden, ble annullert av Romanias grunnlovsdomstol – en svært dramatisk politisk hendelse i et land som er medlem av både EU og Nato. Annulleringen skjedde som følge av påstått massiv russisk innblanding til fordel for Georgescu.

– Nå har Simion overtatt Georgescus velgere, og han har fått fire prosent ekstra oppslutning fra det forrige valget på toppen av det. Det er mye mer enn hva valgdagsmålingen og forskjellige meningsmålinger tilsa, sier Godzimirski.

Jakub M. Godzimirski hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (NUPI)

Tror på jevn duell

– Dette er ikke bare en valgseier, det er en seier for rumensk verdighet. Det er en seier for de som ikke har mistet håpet, og for de som fortsatt har tro på at Romania skal være et fritt, respektert og suverent land, sa Simion etter valgseieren natt til mandag.

George Simion har sagt at han gjerne kan tenke seg å utpeke Georgescu til et høytstående verv i den rumenske regjeringen – til og med som statsminister. Han står fritt til å forsøke dette, men trenger parlamentet på sin side for å få gjennomført utnevnelsen. Det kan bli svært vanskelig, siden partiet hans ikke har politisk flertall der.

Nupi-forsker Godzimirski tror andre valgrunde 18. mai kan bli en thriller, og vil ikke prøve seg på å spå en vinner.

– Utfallet av andre runde er ikke gitt ennå. Det kan bli et tett løp. Det kan bli en som får 49,5 prosent og en som får 50,5 prosent, forklarer han.

Mye vil avhenge av hvordan de andre kandidatenes velgere stiller seg til Simion, og om han kan klare å få nærmere 10 prosent ekstra oppslutning fra andre kandidater som ikke stiller i andre runde av presidentvalget. Den liberale motkandidaten Nicușor Dan har vært ordfører i Bucuresti siden 2020, og ble gjenvalgt til vervet i fjor.

Mindre skeptisk til EU og Nato

– En viktig forskjell på Simion og Calin Georgescu, er at Simion er mye mindre skeptisk til Nato og EU, sier Jakub Godzimiski.

Simion er leder for landets største opposisjonsparti, mens Georgescu var en ny kandidat, uten et etablert parti bak seg, som kom seilende brått inn via TikTok i valgkampen i fjor.

Godzimirski tror ikke Simion vil gjøre noen forsøk på å trekke Romania ut av EU eller Nato. 70-80 prosent av Romanias befolkning støtter EU-medlemskap, og rundt 80 prosent ønsker å forbli i Nato.

Ifølge Godzimirski, samler så godt som alle velgere til høyre for sentrum seg rundt Simion. Han understreker at presidenten i Romania har begrenset politisk makt.

– Han har mer makt enn kongen av Norge, men mye mindre enn Emmanuel Macron i Frankrike eller Donald Trump i USA, sier han.

Uønsket i Ukraina og Moldova

Simion er persona non grata i Ukraina og Moldova på grunn av sine uttalelser om at han ønsker at Romania skal få tilbake landområder landet hadde i 1940. Det inkluderer områder i dagens Ukraina, Moldova, Ungarn og Bulgaria.

Godzimirski tror slike utspill har hatt begrenset effekt i den rumenske presidentvalgkampen.

– Jeg tror først og fremst folk er misfornøyde med måten landet styres på. Regjeringen anklages for å være korrupt og for ikke å gjøre det befolkningen forventer. Når det er sagt: Presidentvalget har fått mye oppmerksomhet i mediene, men i parlamentsvalget var det moderate partier som vant flertallet i forsamlingen. Når man velger president, spiller de personlige faktorene en større rolle.

Putins hybride trusler

NUPI-forsker Godzimirski vil ikke karakterisere Simion som en prorussisk kandidat.

– Simion beskrev Vladimir Putin som en slags kriminell. Han er for fortsatt Nato-medlemskap for Romania. Det Putin kan glede seg over, er polarisering i et viktig Nato-land på østflanken – et område som er viktig med tanke på Ukraina.

Nato har store planer for Romania. Mihail Kogălniceanu-basen ved Svartehavskysten bygges ut for å bli en av Natos største flybaser i Europa. Godzimirski tror ikke Simion har planer om å prøve å endre på det. Romania har også planer om å bli EUs største gassprodusent innen 2027.

I fjor publiserte Godzimirski en rapport, skrevet sammen med to kolleger, som tar for seg hvordan Norge og Romania har håndtert Russlands hybride krigføring.

– Vi fikk gjennomført to store spørreundersøkelser i Romania og i Norge. De viste at det er veldig mye mindre tillit til statsorganer og informasjon fra staten i Romania. Det forklarer tilbøyeligheten til å tro på russisk propaganda som spres gjennom disse uformelle kanalene. De nører opp under splittelsen som finner sted i disse samfunnene fra før. Hadde det ikke vært for splittelsen, ville ikke propagandaen hatt den effekten, sier han.

